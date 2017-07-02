電信機房故障影響 自來水配水池溢出

自來水公司的義民廟加壓站配水池，原本電腦操控改為手控後，疑似不夠精準，從今天上午10點迄下午2點多，白花花的自來水不斷噴出，民眾批評好浪費！ （記者廖雪茹翻攝）

2017-07-02 14:59

〔記者廖雪茹／新竹報導〕中華電信位在新竹縣新埔鎮的機房，1日冒出濃煙，一度導致全新埔逾萬戶市話斷線不通，沒想到因此影響自來水公司的義民廟加壓站配水池，原本電腦操控改為手控後疑似不夠精準，從今天上午10點迄下午2點多，白花花的自來水不斷噴出，民眾批評好浪費！

自來水公司第三區管理處表示，受到中華電信斷線影響，迄今電信尚未完成恢復，線路不穩定，位在新埔鎮義民廟後方的加壓站配水池，無法正常電腦操控，被迫改為人工操作；但是精準度不夠，配水池的水太滿而溢出。

水公司說，該配水池主要供應湖口的新竹工業區，但不會影響供水，只是水不斷溢出造成浪費，將派員儘快妥善調整。

新埔鎮民說，義民廟加壓站配水池的自來水，從今早10點開始溢出，白花花的水不停地往溝渠湧洩，看起來好浪費；以前該站門口有張貼緊急聯絡電話，現在卻看不到，因此也不知道要通知誰。

另中華電信官網更新公告，新埔鎮機房1日中午發生交換機機架電力空調跳脫火警，影響市話用戶1萬1129戶斷線，以及30個3G基地台；其中，基地台昨天下午4點多修復完畢，市話部分也在昨晚7點40分，恢復近萬客戶通信，其餘1020客戶因設備損毀，預定今晚完成搶修。

對於受影響客戶，中華電信表示將依約減收月租費賠償。