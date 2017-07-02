哪門子的促銷？ 玉井芒果冰竟用保麗龍當道具

2017-07-02 14:45

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南玉井芒果節活動昨天登場，開幕時，承辦廠商推出的竟是保麗龍芒果冰，令各界傻眼，在國內最重要的產地，卻以失真的道具來取代，招致非議，有網友看了直說：比電視本土劇超不像的人皮面具更好笑。

台南國際芒果節玉井場的產地活動歷來都是以芒果冰為主題，今年最重要的開幕道具是保麗龍芒果冰，而非真正的芒果剉冰，遭採訪媒體，以及地方人士的質疑，區公所則強調，若觀感不佳，會檢討、改進。

不料，承辦廠商的陳姓老闆娘卻上臉書，抨擊媒體只會用文字靠北，甚至直嗆「嘿嘿！我等你對號入座來挑戰」，並在留言中稱「今天不讀書以後當記者」，連台鹽公司的鄭姓女員工也幫腔，留言「爛咖」，用語很情緒化。

後來，陳姓老闆娘更上採訪記者的臉書嗆聲，火爆的言論，引來各界圍剿，聲援媒體，有的要求抵制該廠商，台鹽的鄭女也被點名，話題延燒迄今。

有民眾認為，保麗龍芒果冰真的很不像，但作品可受公評，廠商網路上留言、嗆聲媒體，對需要記者報導活動的行銷公司而言，無疑做了最壞的示範。

玉井區長張文榮則說，在經費核銷時，會嚴格審查，若有未按照得標合約進行的事項，將予以扣款，至於廠商陳姓老闆娘上臉書公開嗆媒體，他也認為這在危機處理上是零分，已要求先刪文，任何問題，應理性溝通。而陳姓老闆娘已在臉書刪文，承辦活動的協奏曲整合行銷的葉姓負責人也上網公開致歉，強調員工眷屬不代表公司正式立場，但他一肩承擔。

由於陳女在臉書對媒體謾罵的PO文，引發公憤，台南九一記者外勤記者學會發表譴責聲明，籲請市政府將業者列為黑名單。