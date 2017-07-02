指考國文 全教總：作文題目缺新意

大學指考國文科，全教總高中國文老師群解題認為，今年作文題目缺乏新意。（圖由全教總提供）

2017-07-02 14:38

〔記者林曉雲／台北報導〕大學指考國文科，全國教師工會總聯合會高中國文老師群解題認為，作文在命題上反映了現在學生過於重視自我意識，忽略自己在群體生活中該掌握的進退與態度，讓學生在書寫過程中學習自我檢視，但與會考試題「在成長中，我學到了……」，以及與96年指考作文試題「探索」、104指考作文試題「審己與度人」，在命題立意上有近似之處，缺乏命題新意，學生應在謀篇布局上側重對事件的反思與成長。

全國高級中等學校教育產業工會高中數學老師群解析作文則認為，今年作文考題「在人際互動中找到自己」，取材生活化，網路發達的世代，如何重拾人際間的交流，進而從中找尋、傾聽自己內心的聲音，是學生須面對的課題，考生可從生活經驗出發，進而抒發心得感想，也可從人我關係到定位自我之間，進行哲學思辨，不須背誦、記憶名人事例，寫作不難。

至於非選題部份，全教總解題老師、新北市立明德高中老師曾筠庭表示，96年指考曾考過甲文的翻譯題，在素材取用上不盡用心。而對文本的理解有牽強附會之嫌，甲文是藉有容乃大，強調逐客之非，重點並非談國際人才流動，以此為題有穿鑿附會之嫌；乙、丙2則短文出處不明，且與甲文關聯度不足，取材有敷衍之嫌。

全中教解題老師、彰化女中國文科老師林怡君表示，依內容來看，非選題內外兼顧，第一題考學生向外觀察的能力，測驗學生能否關心時事，能否提出見解；第二題考學生內自省的能力，測驗學生平日見賢思齊、見不賢而內自省的經驗。雖然視角不同，但符合學生生活經驗，應可充分發揮。

林怡君進一步分析，非選題有3則材料，甲是部定古文30篇之一，乙、丙則是就國際人才流動提出兩種不同的觀點，難易度中偏易，題目有承先啟後的意味，承先指取材延續過去指考出題方向，自古文30或文化經典出題，再加上1至2則材料，綜合加以分析或闡述。

至於啟後之處在於，過去偏向「分析」或「解讀」文章，此次則是能否針對各種現象提出自己的見解，「闡述」己見，偏向未來107大考國寫測驗的知性題，閱讀文章後闡述自身想法的方向，但國文寫作是閱讀長文寫作長文，而此題是閱讀短文寫作短文，受限於字數，建議學生對於國際人才流動要先有明確的觀點，再從甲乙丙中選擇佐證素材。