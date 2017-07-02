大學指考數乙 補教師：首度考開放性試題

2017-07-02 14:28

〔記者林曉雲／台北報導〕大學指考數乙科，補教老師林名揚今天表示，今年考題單選前2題難易度接近課本習題，考生看了心情很穩定，但有些題目仍需要深度思考，跨冊整理且強調圖形概念，圖形題占分比往年多，如考生只看圖，卻不了解圖形背後的數學概念，就會吃虧，熟悉題型也有改變，開放性試題首度納入。

林名揚表示，開放性試題是多選第7題，題幹5科成績只給了3科成績，其餘2科成績如何平均不低於80分，題目只給標準差和平均值限定，要考生去推算另2科，這種題型以前只在數甲出現過2次，以前給全部的資料，會靈活運用的考生占優勢，題型不同於學測，近似於pisa素養題；另，機率、排列組合及統計共35分，是歷來最多，可能與商管、社工等會用到統計有關，連接大學課程。

林名揚也表示，與去年相比，今年計算精簡，不容易出錯，算是給考生回饋，但選填和多選不易拿分，預估5標會下降，因為今年考生是第一屆會考學生，對題目的適應性，恐較基測時代稍不精熟，不過基本分有30分，但仍要肯讀才能拿分。

林名揚認為，第5冊和6冊都出的很平實，共出26分，似乎比往年高，代表高三課程不能荒廢，能得到滿意分數，考生不能只背誦一般題目的解法，考題會改變，也會跨章節的連貫。補教預估五標會下降：頂標85分、前標75分、均標55分、後標34分、底標22分。