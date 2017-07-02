他用這項秘密武器 肥料減半、稻米產量增近1倍

葉豐端自製稻殼碳化爐，拿來作有機肥，效果顯著，（記者顏宏駿攝）

2017-07-02 14:01

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣溪州鄉以「友善土地的方式」種稻，化肥的使用量是不到慣行農法的1/3，今年的一期稻作的收成量達每分地1500公斤，收成量不輸慣行農法，他認為，產量增加與「土壤改良」有關，而他的土壤改良利器就是「稻殼碳化」。

葉豐端為專業稻農，有自己的碾米機和烘稻機，是自產自銷的稻農，他強調「友善土地耕作」。

他說，返鄉種稻今年進入第8年，從第1年每分地收成900台斤溼穀開始，產量逐年上升，今年達到1500台斤，化肥的使用量卻逐年下降，從原本一分地6包綜效肥料，到今年只用1.5包。

他說，產量增加跟「田間管理」有相當大的關係，他的田間管理就是做土壤的改良，讓土壤的有機質保持高水準，他不燒稻草，而是使用「益菌泡水」替代，其次因為自有碾米機，米糠、米殼堆積如山，全都拿來作有機肥。

他表示，過去3年，產量一直維持在每分地1200台斤，今天躍升到1500台斤，極有可能使用「碳化米殼」改浪土壤。

葉豐端年初花2萬元，自製一個「碳化機」，每次把1000台斤的米殼放在「悶燒器」內，經過1個禮拜的悶燒，生殼碳化，變成可用的有機土壤。

他認為，碳化稻穀質地稍硬，可以讓土壤透氣性高，根部接觸更多的養份和氧氣，稻株更強健，產量更高。