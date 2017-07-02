搖滾世大運史無前例 共演者：機會難得一定要來

搖滾世大運的靈魂人物、〈I am here〉作曲人林易。（記者周彥妤攝）

2017-07-02 13:58

〔記者周彥妤／台北報導〕2017台北世大運將屆，暖身活動「搖滾世大運」今於台北市政府前市民廣場舉辦，逾千人齊聚一堂搖滾共演，一起為世大運吹響號角，盛況空前。許多參與演出者都說，共演機會實在難得，不來太可惜。

搖滾世大運的靈魂人物10歲罕病兒林易，登台演唱活動原創曲〈I Am Here〉之際，因過度緊張突然落淚不止。活動結束後，林易媽媽受訪說，林易求好心切，加上今天參與人數太多，情緒過於緊繃，眼淚才會一發不可收拾，林易爸爸則笑著說，林易自我要求高，在家裡唱都好好的，「先不要理他，不然哭更大聲」。

參與表演的4歲林小弟弟，學鼓1年多，年紀雖小打起鼓氣勢不容小覷，曾在台灣首都盃、亞洲盃音樂賽事跳級國小組，更跌破眼鏡拿下冠軍寶座，另今年4月又以台灣觀光協會代表團表演者身分，前往印尼演出。

11歲的周鼎曜特地從雲林虎尾北上參與盛事，演出時表情到位，頗有專業架勢，光芒銳不可擋；鼓齡4年的他，考取各縣市街頭藝人證照11張，更是各大獎項常勝軍，包含2014年台南瘋鼓大賽混齡賽第3名、2015年全國街頭藝人大賽人氣獎、2016年cpsy菁英賽4-6第1名、2016年cpsy指定曲混賽第3名、2016年全鼓獎混齡賽第3名，臉書粉絲專頁「周鼎曜-湯瑪仕爵士鼓」有近萬人追蹤。

成軍16年的樂團Spoon de Chop，曲風以沖繩音樂為主，團員有3位日本人與2位台灣人，台籍團員吳小姐今也把握難得機會參與，「之前因為雨勢延期有點失望」，現場多是鼓、吉他等樂器一字排開，她獨自彈奏手風琴，吸引不少民眾圍觀熱議。

世大運執委會執行長蘇麗瓊說，感謝參與演出者不畏艷陽共襄盛舉，盼望用搖滾樂的熱情給世大運選手加油打氣。