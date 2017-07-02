台灣免簽證國家167個 馬英九：靠民眾的愛心

前總統馬英九表示，台灣免簽證國家167個，靠的不是政府的外交，而是民眾的愛心。（記者歐素美攝）

2017-07-02 14:11

〔記者歐素美／台中報導〕前總統馬英九今天出席在台中市外埔區三清總道院舉行的「中華道教中壇元帥弘道協會」理事長交接典禮時指出，台灣免簽證的國家多達167個，中共只有50多個，靠的不是政府的外交，而是民眾的愛心，勉勵在場宗教團體繼續從事慈善公益，讓我們的國家能夠變成一個讓世人尊敬及感動的國家。

馬英九表示，佛教或道教目前在台灣是最發達的階段，與過去在大陸時期的有很大不同，一、是入世化，跟社會民眾緊結合在一起；二、是現代化，管理愈來愈現代化，建立完整的會計制度及管理制度，讓過程公開透明，這點非常不容易，有的也非常企業化；三、是信徒志工化，信徒即志工，無怨無悔幫助教會的發展；四、是發展國際化，推動教務，在海外皆有據點，與天主教等相比，本土宗教發展絲毫不遜色，而且不再是信仰中心而已，也是區域的社會福利、社會教育及其他公益活動的中心，業務不只有參拜，也包括文化、出版、教育、醫療、老人安養等，與民眾生活更緊密的結合在一起。

馬英九說，在中國歷史中，儒家思想一枝獨秀，但佛教及道教為何還是能非常興旺呢，因為他們處理了儒教較少處理的來生，彌補儒家的某些缺憾。宗教團體不斷的努力，台灣的好人及善人就開始多了起來，根據衛福部統計，目前從事社會福利等公益團體有2萬1000多個，志工人數超過95萬人，甚至百萬人。

馬英九表示，中美洲的蕯爾瓦多有5500位兒童是台灣人認養，僅次於美國、加拿大；台灣免簽證國家在其任內達164國，蔡政府上來後又增加3個，共167國，中共建交的國家有175個，但給予免簽證的只有50幾個國家，這靠的不光是政府的外交，靠的是民眾的愛心，日本發生地震，全世界94國援助，台灣的捐款達68億台幣，約2億美金，比其他93國捐款總合還多，把日本人嚇到了。

馬英九指出，我們有很多事情讓人家感受到我們是一個讓人感動及尊敬的國家，這都靠各位有善心一點一滴的努力造成的。宗教團體在國內外從事慈善及公益活動，給國家帶來正面的影響，希望各位繼續做這樣的工作，繼續讓我們的國家能夠變成一個讓世人尊敬讓世人感動的國家。

「中華道教中壇元帥弘道協會」理事長交接，由立法院副院長蔡其昌（左三）監交，將印信從前理事長林清峰（左一）手中交給新任理事長鄭銘輝（右二）。（記者歐素美攝）

總統馬英九捐香油錢給外埔區無極三清總道院，由主委鄭銘輝代表接受。（記者歐素美攝）