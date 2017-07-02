指考國文素材又廣又理論 齊柏林也入題

2017-07-02 13:52

〔記者吳柏軒／台北報導〕景美女中國文老師陳嘉英指出，今年指考國文素材廣，文學性高，不僅閱讀層次要提高，還考驗考生的深度思考與批判能力，有環保、政治、文學理論等選材，連日前不幸過世的紀錄片導演齊柏林也入題。

陳嘉英發現，今年指考國文題目設計活潑，取材包含紅樓夢、西遊記、古龍武俠小說、詩詞、散文、戲曲等，選材更廣泛，包含環保議題如導演齊柏林的紀錄片、作家劉克襄的自然散文等都入題，政治時事則用古典政論呼應台灣當局，文學理論與諸子思想亦不缺席。

陳嘉英還說，試題閱讀的素材則偏陌生，題型多變下，考生要花較多時間，而且有別過去單純「看懂」，更多的是閱讀理解與分析比較，出現高難度的文學批評、文學理論等內容，考生過去可能沒有閱讀過這麼硬的文章，趨向其深度思考與批判能力，整份試卷難度中間偏難，但也符合國文未來面對12年國教課綱強調的素養，高中第一線國文教學的廣度恐需增加。

非選擇題方面，陳嘉英分析，特色偏向國際學生能力評估計劃（PISA），重視社會議題，如非選第1題談對國際人才的看法，就要考生是否關注或贊成此現象，並要能提出看法，畢竟國際人才流動也與其切身相關。

作文方面，陳嘉英認為，今年題目「在人際互動中找到自己」，有別過去的「舉重若輕」等，考生須有人生歷練才能找到生命態度，這次題目好在每個人都會跟人發生人際關係，不見得是認識的人，陌生人也可以，從接觸中挖掘自己善良本質等，考生應較好發揮，舉例寫作取材中，可運用經典或古籍故事，如英國莎士比亞作品〈哈姆雷特〉角色的經歷，乃至孔子、孟子周遊列國的旅程等，拿來例證、旁證，引述自己的觀點與看法。