長庚風暴起因小金庫？陳日昌：抹黑將採法律行動

林口長庚醫院急診醫師離職潮，情況愈演愈烈。（資料照，記者周敏鴻攝）

2017-07-02 13:38

〔記者林惠琴／台北報導〕林口長庚醫院急診醫師離職潮，情況愈演愈烈，從一開始院方縮減急診是基於盈虧考量的說法，到最新有媒體爆出是主管級急診醫師成立小金庫，將院方經費轉至個人口袋，甚至出現排虛班領值班費、刻意製造急診壅塞等情況，院方才開鍘，但該院急診部前主任陳日昌駁斥，強調針對抹黑言論將採取法律行動。

有媒體報導指出，林口長庚醫院的人士透露，此次風暴的真正問題是急診部的主管級醫師透過「急重症發展基金會」成立小金庫，將院方經費捐到基金會，再轉至醫師個人口袋，且有部分急診醫師排虛班詐領值班費，甚至有部分患者可收住院，但有醫師卻不願讓病人轉床，形成急診一直壅塞，因此院方採取行動。

對此，陳日昌無奈表示，「急重症發展基金會」依照衛福部規定成立，且無院方的經費挹注，主要是急診醫師每月捐出1000多元，用於編輯書籍、研究獎助金等， 強調爆料者所說急診醫師透過基金會中飽私囊，根本不是事實，並強調長庚醫院管理嚴格，不可能有醫師排虛班領值班費的情形，刻意製造急診壅塞的說法更是毫無邏輯，所有醫護人員辛苦工作就是為了消化急診患者，怎麼可能有床還讓病人滯留在急診！

陳日昌痛斥爆料者的說法子虛烏有，更抹煞急診醫護人員的努力，他將會採取法律行動、捍衛清白。