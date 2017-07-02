七股課輔班學童結業 滿載而歸

七股區國中小學童課後輔導班今日舉行結業典禮，國小童獲贈變速單車，立刻開心試騎。（記者王涵平攝）

2017-07-02 13:27

［記者王涵平／台南報導］七股區國中小學童課後輔導班今日舉行結業典禮，獲贈變速單車、涼被與手錶，各界愛心湧入，學童滿載而歸。

課輔班創辦人吳文正表示，參加課輔班的學童都來自弱勢家庭，且家庭經濟狀況不好，課輔班前年增加國中班（後港國中及昭明國中），今年已是第2年，國小班則已辦理13年，今年有81位學生結業，有13位國小學生升國中、10位國中生升高中。

吳文正呼籲各界給予來自弱勢家庭的國小學童更多關懷，而國中生正處於成長及叛逆期，更需要師長及朋友介入，避免無知而有脫序的行為，造成社會問題。

今日在七股區三合仔漁民活動中心舉行的結業典禮，有佳里奇美醫院護理部部長劉憶萍、神經外科醫師林思維等各界愛心人士參加。國小學童除可獲贈1輛變速腳踏新車1輛外，結業學生及在學學生則每人可獲正億寢具公司贈送涼被1件及佳里區全家利茶行老闆林東合贈手錶1只。

為了鼓勵課輔班學童，佳里奇美醫院公共事務室專員林正雄協助籌募結業禮物，佳里奇美醫院依往年向外募款共募得16萬7千元，扣除購買腳踏車款項，剩餘款14萬3千元捐助輔導基金。

將軍區正億寢具公司董事長吳松儒贈送結業學生及在學學生每人1件涼被。吳松儒說，很早就聽說妙惠居士林吳文正居士長期義務照顧弱勢學子，非常感動。