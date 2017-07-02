跨領域運用夯 指考國文出現數據分析題

大考中心發言人黃璀娟（左）說明今年國文科試題分析。（記者吳柏軒攝）

2017-07-02 13:11

〔記者吳柏軒／台北報導〕大學指考國文科中，今年出現「數據分析」，入闈高中老師發現，單選第9題用詞彙數據分析的表格，呈現跨領域創新試題，讓學生體驗如何用數據分析來進行古代文獻研究，相當跨領域又創新。

大考中心發言人黃璀娟表示，今年入闈的高中老師看到國文試題，發現單選第9題考圖表數據，分析《論語》、《孟子》等古籍中，採用「吾」、「爾」、「子」等人稱稱謂的情況，要考生分辨其使用情境，是結合跨領域素養的創新題，考生可藉此體驗數據分析如何運用到古籍研究上。

而入闈高中老師說，今年指考國文取材多元，均衡採用對聯、圖表數據分析、古典散文、古典韻文、古典小說、現代散文、現代詩、現代小說、現代專業著作等，亦取材台灣古典文學如曾隨鄭成功渡台的文人徐孚遠的〈桃花〉，或是清末日治時期的台灣古典文學名家洪繻（洪棄生）作品等。

入闈高中老師認為，今年有圖表分析，結合跨領域素養，呈現重視閱讀理解與文學鑑賞、語文論述分析等，整份試卷難度中等。

入闈的還有試考學生，認為今年指考國文檢驗考生對共同選文的熟悉程度，還有國學常識的吸收內化，與文章閱讀的正確理解，題型容易，細心可順利得分，但文言選文篇幅長，作答需多花時間，非選擇題看中資料統合的能力，還要適當表達個人觀點。