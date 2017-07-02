展翼少年壘球隊成軍 看到家扶少年重大改變

2017-07-02 13:08

〔記者蔡文居／台南報導〕南台南家扶中心展翼少年壘球隊今年4月成軍，從基本傳接球，隊形演練到揮棒，少年們在大太陽底下從陌生到熟悉的練習著壘球。參與青少年朋友們從一開始的嗆聲，到現在已願意耐住性子聽別人說話，也讓社工看到南家扶少年的重大改變。

昨晚澎湖家扶領航少年壘球隊來台進行環島耐力訓練，南家扶中心今天上午特地安排與澎湖家扶在新興國中進行友誼賽，比賽中雙方卯足全力展現訓練中的成果。

南家扶表示，展翼少年壘球隊成員來自高風險家庭，根據過去的服務經驗，社區缺乏對青少年友善的環境，恐增加高風險家庭青少年遊走在法律邊緣的機會，期待展翼少年壘球隊成立，能讓青少年覺察自我，找出自己的定位。

社工黃俊駥表示，壘球隊成軍到現在，青少年們從一開始的嗆聲，到願意耐住性子聽別人說話，以及最初經常遲到，需要不斷在反思時間檢討，到現在彼此會自動自發的互相督促練習前一天早點休息，隔天提早到球場集合，這些改變對家扶少年才是最重要的。

南家扶主任李保良表示，展翼少年壘球隊起創期間，因為經費與器材的不足，籌備時備感艱辛。特別感謝日本東洋輪胎台灣總代理崇雲有限公司得知後贊助3萬元，以及台灣杰士電池公司工會贊助球具，讓青少年得以展開練習，目前約還有10萬元的裝備經費待籌募，期待各界能給予展翼少年壘球隊更多的關注與支持。