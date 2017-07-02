指考數乙 全中教：重觀念理解不刁鑽

大學指考數乙，全中教高中數學老師群解題認為，今年考題重觀念理解不刁鑽，可惜缺乏新穎題型。（圖由全中教提供）

2017-07-02 12:44

〔記者林曉雲／台北報導〕大學指考數乙，全國高級中等學校教育產業工會高中數學老師群解題表示，今年整份考卷出題方向以常見題型為主，重觀念理解，而非刁鑽難題的思考，有將學生基本學習能力表現考量進來，對於首屆會考及特招的學生來看，是有將帶著走的數學能力考慮進來，同時對於大考中心重視的「數學素養」考題的推廣，以及改善教學現場的困境，可多強調學生觀念基礎而非過度鑽研。

台北衛理女中李俊廷老師表示，今年命題，只要考生願意嘗試，都可迎刃而解，例如填充中C，學生若肯依題意將圖形表示出來，便可輕而易舉地知道結果，這大大鼓勵未來學生勇於嘗試的勇氣，也讓社會組學生不會視數學為畏途，有助未來社會組數學的學習。

全中教老師認為今年的考題難易度屬於平易近人，沒有缺點，對於學生學習及老師未來教學都有一定的鼓勵，特別是單選及多選題，題目僅需用到最基本的觀念，計算量也不大，可以讓勇敢嘗試的學生有相對應的回饋。

至於非選擇題試題，全中教老師認為題目簡單，讓認真學習的學生有相對的成就，像計算題第一題為傳統人口比例轉移的傳移矩陣題型，而第二題也是學生常見的取球期望值，不過今年命題缺乏新穎的題型，仍在可接受範圍內。

台北衛理女中李俊廷老師表示，今年考題對高中數學教師的影響是，教師可以更能專注於基本觀念及基本題型應用的教學，而不再以過度刁鑽及繁複計算的練習為主，對數學素養訓練有相當程度的幫助。