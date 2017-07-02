努力11年！民間版「台灣近代陶瓷盆」第2輯出書了

召集人蔡世明捧著新書，有同好要他簽名被拒絕，他說是大家共襄盛舉，他不敢居功。（記者楊政郡攝）

2017-07-02 12:54

［記者楊政郡／台中報導］集合67位台灣陶盆收藏家300多件，從日本時代初期至30年前間的陶盆作品，編輯成「台灣近代陶瓷盆」第二輯，經11年的努力終於出書了！上午在台中盆栽村舉辦新書發表會，蒐藏家蔡世明說「台灣陶盆留現代，出書一本留後代」，這本書見證台灣陶盆文化，台灣盆缽這30年來被「速成」的水泥、塑膠取代，他們已共同完成歷史文化工作一環，第三輯何時才能出書他不敢預言，在場許多蒐藏家談起花盆，口沫橫飛、好像在說自家寶貝一般。

位於環中路旁、74號快速道路下台中盆栽村，這是中部地區最大的盆栽集散地，多家盆栽藝術家、收藏家、創作家及相關業者集中所在，不過今天大家不談盆栽，主角是談陶盆，這次出書召集人蔡世明說，從1945年二戰後10年間，日據時代的台籍陶瓷老師傅，及日本所留下的技術、釉料，創作還存有日本風格的餘韻，接下來就不同了，各家窯場又發展出日本元素、客家文化、福州文化等系統，個有特色及玩趣，在1970年後則因環保問題，媒碳窯、柴窯逐漸淘汰，瓦斯窯、電窯也出現了，但燒窯方便了先創作陶盆卻少了，取代的是水泥盆、塑膠盆，都是速成的東西了。

蔡世明說要談陶盆文化是說不完道不盡，11年來跑遍全國各同好所在，也在無意間發現許多屬日據時代初期作品，或是50年之前作品，喜出望外，大家聊起作品的來源曲折、歷史探究，可以整晚聊不完。

1970年代起國內花盆工廠是最興盛時代，中部有沙鹿、大甲、苗栗，新竹到鶯歌、南投、嘉義，各地陶匠都有獨特巧思，不同釉料、不同形狀，這幾十年下來是蓬勃時期，但花盆保存不易，因風吹日曬、搬運都會破損，能保存下來讓我們看到實屬不易。

黃先生說人民總是走在政府前面，召集人蔡世明自己花錢花時間，集和全國愛好者、蒐藏家及業者共襄盛舉，十幾年來才蒐集、編篡成這兩輯超過500個陶盆，對於日後要研究台灣陶瓷盆文化貢獻良多，留下給後代傳承與留念。