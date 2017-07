壯觀2017搖滾世大運 逾千搖滾樂手共演

2017 搖滾世大運2日在北市府前廣場舉行,1015位樂手一同熱血搖滾,打破金氏世界紀錄。(記者張嘉明攝)

2017-07-02 13:27

〔記者沈佩瑤/台北報導〕為世大運加油!暖身活動「2017搖滾世大運」今在台北市政府前廣場登場,超過千名搖滾樂手共演三首歌曲。

世大運將於8月19日登場,台北市政府今天上午在市府前廣場舉辦「搖滾世大運」活動,包括董事長樂團、四分衛樂團、台北愛樂大眾管弦樂團等帶領1015位樂手,在現場演奏搖滾世大運原創歌曲「I am Here」、以及改編歌曲《和天一樣高》、《Don’t Look Back In Anger》。

《I Am Here》由罕病兒林易創作。10歲的林易雖因早產腦部受損造成腦麻,但他自小熱愛音樂,用一根手指寫下一首首鼓勵自己克服復健痛苦的歌曲,去年投稿世大運主題曲徵選活動的3首歌,雖然全都沒有入選,但其音樂創作天分與精神感動許多音樂界人士。

董事長樂團主唱阿吉、四分衛主唱阿山及林易共同創作「I am Here」,歌詞寫著「I Am Here 我能夠做得好,I Am Here我能夠飛得高」,傳達出永不放棄、堅持到底的運動家精神。

世大運執行長蘇麗瓊受訪時表示,搖滾音樂界的前輩被林易感動,發動音樂愛好者將林易用一根手指創作的歌重新編曲,將曲子改編為搖滾型態,當中也可以看到一個前輩對後輩的珍惜。

2017 搖滾世大運2日在北市府前廣場舉行,世大運原創歌曲「I Am Here」創作人10歲罕病兒林易也出席盛會,和樂手一同熱血搖滾。(記者張嘉明攝)

