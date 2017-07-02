壯觀2017搖滾世大運 逾千搖滾樂手共演

2017 搖滾世大運2日在北市府前廣場舉行，1015位樂手一同熱血搖滾，打破金氏世界紀錄。（記者張嘉明攝）

2017-07-02 13:27

〔記者沈佩瑤／台北報導〕為世大運加油！暖身活動「2017搖滾世大運」今在台北市政府前廣場登場，超過千名搖滾樂手共演三首歌曲。

世大運將於8月19日登場，台北市政府今天上午在市府前廣場舉辦「搖滾世大運」活動，包括董事長樂團、四分衛樂團、台北愛樂大眾管弦樂團等帶領1015位樂手，在現場演奏搖滾世大運原創歌曲「I am Here」、以及改編歌曲《和天一樣高》、《Don’t Look Back In Anger》。

《I Am Here》由罕病兒林易創作。10歲的林易雖因早產腦部受損造成腦麻，但他自小熱愛音樂，用一根手指寫下一首首鼓勵自己克服復健痛苦的歌曲，去年投稿世大運主題曲徵選活動的3首歌，雖然全都沒有入選，但其音樂創作天分與精神感動許多音樂界人士。

董事長樂團主唱阿吉、四分衛主唱阿山及林易共同創作「I am Here」，歌詞寫著「I Am Here 我能夠做得好，I Am Here我能夠飛得高」，傳達出永不放棄、堅持到底的運動家精神。

世大運執行長蘇麗瓊受訪時表示，搖滾音樂界的前輩被林易感動，發動音樂愛好者將林易用一根手指創作的歌重新編曲，將曲子改編為搖滾型態，當中也可以看到一個前輩對後輩的珍惜。

2017 搖滾世大運2日在北市府前廣場舉行，1015位樂手一同熱血搖滾，打破金氏世界紀錄。（記者張嘉明攝）

2017 搖滾世大運2日在北市府前廣場舉行，世大運原創歌曲「I Am Here」創作人10歲罕病兒林易也出席盛會，和樂手一同熱血搖滾。（記者張嘉明攝）

2017 搖滾世大運2日在北市府前廣場舉行，1015位樂手一同熱血搖滾，打破金氏世界紀錄。（記者張嘉明攝）