台南遊 除了地震展還有這些套裝行程

賴清德走訪南科幾米公園。 （資料照，南市府提供）

2017-07-02 12:33

〔記者蔡文居／台南報導〕國立台灣歷史博物館與日本國立歷史民俗博物館合作，於上個月底推出「地震帶上的共同體：歷史中的臺灣日震災」國際特展。其中，展品包括去年發生在台南的0206地震，台南市長賴清德今天透過臉書，感謝台史博與市府合作搶救回許多災民的重要物件，推薦民眾趁著暑假期間，前來參觀這富有教育意義的特展。

賴清德同時也推薦到台史博看展，可以順遊鄰近南科的樹谷園區、吉米公園，或是安南區四草綠色隧道、七股區濱海旅遊，一定不虛此行！

賴清德表示，台灣與日本都處於地震好發區域，這幾年來，日本有311、熊本地震，台灣則有0206台南強震，都帶來嚴重災情。感謝各界協助，出錢出力，讓我們很快進行災後重建，讓民眾恢復正常生活。

台史博與日本國立歷史民俗博物館目前正舉辦「地震帶上的共同體：歷史中的臺灣日震災」國際特展。地震，在台灣多以「地牛翻身」形容，但在日本，則以鯰魚精做怪傳說，最為常見。

賴清德說，在台灣的展品中，最值得一提的是台史博在0206地震後，與市府共同合作，協力從現場搶救回許多民眾的生活記憶物件，經由台史博修護後，持續辦理物件招領。感謝台史博用心，在修復的300多組物品中，已經有23個家庭，領回104組物件，為他們留下生活記憶。

台史博表示，這項展覽自即日起至12月3日於該館4樓特展室展出，展覽期間也規劃了多場專題講座活動，詳細活動請至台史博網站查詢。