墾丁後壁湖爛棧道 遊客踩空血流滿地

遊艇港停車場旁木棧道損壞嚴重。（記者蔡宗憲攝）

2017-07-02 12:31

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕夏天正是到訪墾丁的熱門季節，一名遊客1日下午到墾丁後壁湖玩水上活動，步行途經遊艇港停車場旁木棧道，竟然直接踩空跌落，右腳小腿當場血流如注，友人拍照PO網痛批早有損壞卻無警示及處理，墾管處除表達歉意，強調早排定設施維護，但未明確拉警示線，會協助遊客後續醫療賠償。

受傷男子同行團員在臉書「爆料公社」PO網指出，「同行團員有人要走到遊覽車這邊停車場時，在木棧道踩空，不慎摔傷了腳還緊急送醫縫針治療，而且他踩空的是第二張照片他右手邊的那個洞，本來看起來是好的，結果踩了就受傷了，而且這個木棧道並不是木頭做的是塑膠木板做的，很多地方早就凹陷，只是表現上看到完好無缺，有的地方有洞了卻沒人處理，所以請最近有到墾丁後壁湖這邊乘船要玩水上活動的人注意唷。」

照片中男子右腳踩空血流如注的現場，早上已經拉起黃色警示線，並貼上警告標示，不少遊客經過附近木棧道，選擇繞遠路走水泥路面，就怕擔心發生類似意外。

墾管處表示，這處木棧道已經損壞一個多月，因為維護經費問題，人員暫時以堆疊的木板警示民眾，未拉上封鎖線確有疏忽，意外發生後已經改善，民眾受傷的補償有公共意外險協助。

面對放任不維修的批評，有墾管處人員私下爆料指出，這類小型工程整修，過去都找當地小廠商緊急維修，去年卻無端被審計部認定「圖利廠商」，造成公務員只能找外地廠商，而外地廠商對10萬以下小工程興趣缺缺不斷拖延，才是這類「損壞不修」問題的根源。（更新時間：13:46分）

遊客在後壁湖木棧道摔傷，現場血跡斑斑。（記者蔡宗憲攝）

遊艇港停車場旁木棧道損壞嚴重，墾管處貼上告示。（記者蔡宗憲攝）

遊艇港停車場旁木棧道損壞嚴重。（記者蔡宗憲攝）