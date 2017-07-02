養雞場死灰復燃？ 民眾上飼主家拉布條抗議

民眾在飼主家前拉布條抗議，強調堅決反對雞舍興建。（記者詹士弘攝）

2017-07-02 12:31

〔記者詹士弘／雲林報導〕養雞場死灰復燃？雲林縣土庫鎮光復路一家新設養雞場，1年前因民眾抗議拆除後，近日疑似死灰復燃，在拆剩的雞舍旁新設飼料桶，引起民眾疑慮，今天早上至飼主家拉布條抗議；業主家人則強調，雞舍設置一切合法，呼籲民眾不要「趕盡殺絕」。

抗議民眾表示，去年雞舍申請設置時，農業處曾要求需事先與居民協商，才能設置，結果業者先斬後奏，偷偷動工，民眾發現後強烈抗議，業者態度才軟化，並簽切結書同意拆除，沒想到最近業者又蠢蠢欲動，雞舍旁的飼料桶已立起來，明顯要重啟爐灶。

吳姓民眾表示，養雞場距離他家不到50公尺，距離土庫商工、上百戶的社區及自來水淨水場也只有300公尺，這種地點可以設置養雞場嗎？政府在是「吃？」的嗎？

社區民眾拿著抗議布條，一早就「相揪」前往幾百公尺外黃姓飼主家進行協調，但碰了軟釘子，黃姓業主的家人要民眾自己去拆雞舍，但抗議民眾表示，這是私人產業，他們不能拆，要業者自主拆。

「之前要拆我、我也拆了？現在我有養嗎？養一點點會死嗎？」黃女不承諾不養雞，也表示養一點點不會影響到社區，希望民眾不用趕盡殺絕！雙方不歡而散。

相關影音