不用通訊軟體 東山國中學子交筆友練作文

2017-07-02 12:00

［記者王涵平／台南報導］偏鄉東山國中與基隆明德國中學生交筆友，不用line、臉書，1字1字在紙上寫下心情故事，魚雁往返多時，學生每個月期待收信，也愛上寫作。

東山國中國文老師林美珍為提升學生國語文領域能力，與昔日同事馬志蓉老師搭起跨縣市筆友活動，希望學生將寫作應用在日常生活，藉此提昇孩子的寫作動機及思想交流。

東山國中9年級卓越班交流的對象是基隆市明德國中905班，每個月1封主題信交流，主題包括介紹自己及家鄉、介紹好朋友、畢業旅行心情、寒假最有意義的1件事、準備會考的心情、我的夢想、畢業心情等。

為了讓活動純粹以紙筆交流，以抽籤決定筆友對象，並以代號稱呼。學生先將書信內容寫在作文簿上，教師批改過之後，學生再謄入信紙上，學生因此愛上寫信之後，都不會計較多寫1次。

學生黃瑞龍說，出生到現在，第1次寫作文寫得這麼心甘情願。學生李姿儀則是每次收信時都很期待又緊張，覺得真有趣。

林美珍表示，明德國中師生超熱情，曾在聖誕節前利用家政課親手製作巧克力傳情，東山國中學生收到之際天氣很冷，吃著甜甜的巧克力，心裡頭滿是溫暖。

林美珍與馬志蓉也透過紙筆分享對教育的想法。林美珍說，青春期的孩子，同儕的影響力很大，如果認真閱讀同儕寫的信，針對文章內容回信，心情應該不一樣吧，看見學生互相分享書信內容及心情，真的是校園中最美的風景之一。