3000歲旅行團 阿公這麼做…阿嬤好嬌羞

徐阿公幫老婆刮痧，另一半好開心，笑得合不攏嘴。（記者王秀亭攝）

2017-07-02 11:58

［記者王秀亭／台東報導］池上、關山、鹿野地區老人繪畫班員在關山鎮生活美學協會的號召下，一群加起來超過3000歲的阿公、阿嬤就像小朋友般，背著包包、帶著水壺坐上遊覽車，到台東生活美學館進行「探訪美學零距離」1日遊。

為讓縱谷3鄉鎮參加繪畫班的長輩有交流的機會，關山鎮生活美學協會特地帶著阿公、阿嬤到台東市探訪美學，不少阿公、阿嬤就像小朋友遠足一樣好興奮，清晨3時就睡不著覺，起床等著搭遊覽車，一上車，就忙著分享日常學畫心得。

阿公、阿嬤先參觀台東生活美學館的展覽場館，看著展出作品不時交換意見，還認真發問做筆記，館長李吉崇特地介紹台東生活美學館的「前世今生」，更鼓勵長輩們有機會一起到美學館開展。

除了看展覽，關山鎮生活美學協會還安排長輩動手做刮痧板，來自花蓮的老師劉加和教導以「龍王鯛」為造型做刮痧板，藉機提醒阿公、阿嬤海洋生物的保護重要性，也詳細講解示範刮痧板的用法。

池上鄉徐阿公完成自製刮痧板後，把老婆腿放在自己腳上，然後溫柔的用刮痧板來回操作，阿嬤感動的嬌羞說「這是從結婚以來的第一次如此享受」。

台東生活美學館李吉崇館長表示，文化參與沒有男女老幼的差別，而且在臺灣即將邁入高齡化的社會，如何營造長者能有個健康快樂優質的老年生活，尤其顯得重要，考量台東人口結構、自然及人文環境及區域文化特色，希望將老人家帶出門多多參與文化藝術活動。