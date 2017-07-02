秋冬旅遊看這裡！ 台鐵10～12月推7趟郵輪式列車

秋冬旅遊看這來，台鐵10～12月推7趟郵輪式列車，旅客可到宜蘭體驗手動幫火車調頭的推火車行程。（圖由台鐵局提供）

2017-07-02 11:31

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕今年10月至12月秋冬季節，台鐵局將推7趟不同特色的郵輪式列車旅遊行程，不僅安排造訪以往受歡迎的太魯閣國家公園綠水步道、布洛灣等地外，今年更新增福山植物園、菇菇生態瓶DIY、拔仔庄常民文化館、力麗馬告生態園區-神木園、陽光小站-潮州基地、成功小鎮漁村之旅、紅毛港文化園區、紅毛港巡港之旅等行程。

郵輪式列車套裝行程包含交通、膳食、住宿、景點參觀、專人陪同及導覽等，對於平日忙碌無暇規劃旅遊行程的民眾，是一項不錯的選擇。秋冬7趟行程都可上台鐵郵輪式列車網站查詢，第一趟行程於10月7日出發，將於7月7日開放訂票。

秋冬郵輪式列車行程分別為10月7日北部出發往宜花地區的「野猴子探險、麗娜輪由清水斷崖3天」，將走訪綠水步道、福山植物園、傳統藝術中心；10月28日北部出發往宜花東的「池上秋收音樂祭、鸞山部落體驗2天」，則前往姑姑生態瓶DIY、鸞山森林博物館、拔仔庄常民文化館等地。

11月4日南部出發前往北部及宜蘭景點的「蘭陽賞楓、山莊樂活2天」行程，將走訪新竹都城隍廟、宜蘭推火車、神木園、力麗馬告生態園區等地；11月18日中部出發前往南部及南迴的「成功臍橙、洛神花饗宴2天」行程，則會去台鐵潮州基地、成功小鎮漁村、加祿站等地。

12月2日北部出發前往中南部的「賞紫蝶、採蘿蔔、樂巡紅毛港2天」行程，會帶旅客造訪清水國小、紅毛港文化園區、茂林生態公園紫蝶幽谷、美濃白玉蘿蔔季等地；12月16日北部出發前往南部的「五分車懷舊之旅、優遊寒溪呢2天」行程，將前往新營鐵道文化園區搭五分車、乳牛的家、崎頂火車站等地；12月最後一趟則是跨年迎新春的3天行程，12月30日從北部出發至中南部及南迴的「三仙台迎曙光、漫步水上草原」行程，主要景點包含后豐鐵馬道、保安站、加祿站、哭泣湖、水上草原、三仙台、羅東林業文化區等地。

以往每趟郵輪式列車的行程都是固定的，今年秋冬將有4趟次推讓旅客可自選行程服務，不一定同團旅客都走同樣景點，台鐵局表示，這項措施是為提高旅遊精緻度，希望更貼近旅客個別需求。可自選的有10月7日行程，旅客能於野猴子樹層探險及吉安單車行二擇一；10月28日出發的則是池上秋收音樂季及大波池竹筏體驗或伯朗大道單車遊二擇一；11月18日出發的可從2017臍橙大賞或比里西岸pawpaw鼓表演選擇；12月16日出發行程，可選擇要去寒溪呢森林人文叡地或太平雲梯。