指考數乙 全教總：考簡單運算 少有生活題

大學指考數乙，全教總高中數學老師群認為，今年多考簡單運算，少有生活題，難培養學生數學素養。（圖由全教總提供）

2017-07-02 11:25

〔記者林曉雲／台北報導〕大學指考今天首考社會組的數學乙，全國教師工會總聯合會高中數學老師群認為，今年考的很簡單，多考數學運算，考生應考可能會覺得寫的很順，對自然組跨考生更是非常有利，但可惜的是今年少見素養導向的生活考題，會讓學生覺得「數學只是用來考試」，而未能培養數學的生活應用力。

台東均一實驗高中老師許玉華受訪表示，今年的題目簡潔有力，難易適中，沒有過多冗長的敘述包裝，選修數乙的比例與過往差不多、兩題左右，且不含推論統計，因為考的很簡單，對於自然組跨考學生非常有利。

許玉華老師特別關注非選第一題，該題指某縣縣政府每週五發給縣民甲乙兩種彩券，每人可選擇領甲或乙一張，上週選甲的民眾，85％這週還是會選甲，選乙的只有65％續選乙，考學生「轉移矩陣」，且要考生算出領甲券和乙券的民眾各占多少百分比時會達到穩定狀態。

許玉華老師表示，轉移矩陣的表達方式因人而異，乘法在前或後，甲乙的順序排列，都會有所不同，每個學生的數學表達方式不同，造成作答結果不同，就像是要到達某個目的地，可以選擇搭捷運、走路或坐計程車，雖然都會抵達目的地，但中間運用的交通工具（數學模式）有所不同，矩陣乘法運算每個版本都有不同的運算理念，數學模式不是唯一，這樣的出題方式會造成閱卷的困難度，因此要提醒閱卷時應注意學生的表達方式而謹慎計分，應鼓勵學生多重解法，不宜給學生單一模式的設限。