暢遊后豐鐵馬道 400婦女「好運騎動」出發！

「美力台中~women好漾~好運騎動」，吸引400婦女參加。（記者歐素美攝）

2017-07-02 11:04

〔記者歐素美／台中報導〕根據體育署105年調查，女性運動比率明顯不足，台中市運動局今天舉辦「美力台中~women好漾~好運騎動」，鼓勵婦女走出來運動，吸引400位女性參與，騎自行車暢遊后豐鐵馬道，還可獲贈小禮品。

台中市運動局指出，根據體育署105年運動現況調查報告，女性的運動比率明顯不足，特別是上班族女性的運動率僅3成左右，為鼓勵女性從事運動，提升女性規律週動人口，才爭取中央補助辦理「美力台中~women好漾~好運騎動」活動，今年是第2年辦理。

運動局長王慶堂表示，女性常身兼家庭主婦及上班族，工作忙碌，難有時間運動，希望藉此活動鼓勵婦女走出來，甚至帶著子女一起親子運動，活動現場並免費為婦女量血壓及檢測體脂肪，讓婦女了解自己的身體狀況，后豐鐵馬道來回11公里，參加民眾到中點站蓋章返回後，還可獲贈小禮品-按摩棒。

台中市運動局表示，除「美力台中~women好漾~好運騎動」外，9月並將舉辦女性健行趣活動，並舉辦各項運動體驗講座，希望透過正確的運動知識，強化婦女控制自己的身體與生活作息，以獲得健康的體魄。

「美力台中~women好漾~好運騎動」在運動局長王慶堂等鳴笛下出發。（記者歐素美攝）