暑期假日推夜間遊園 壽山動物園邀您樂一天

壽山動物園暑假首日吸引滿滿民眾進場（園方提供）

2017-07-02 10:49

〔記者王榮祥／高雄報導〕壽山動物園暑期遊園於7/1正式啟動，首日即吸引大批民眾湧入，園方表示暑假每週六、日均有為孩子們準備的各式活動與演出，營業時間也開放到晚上，歡迎全家一起來動物園玩樂一整天。

壽山動物園除了是動物樂園，園區內還規劃有親水空間，每年暑假總吸引許多家長帶著孩子參觀，玩水、認識動物，為暑假留下開心回憶。

園方說明，今年暑假推出最新版的親水設施，每週六日則會安排各式活動，首日的繽紛球池派對、VR叢林探險、YOYO家族午點名及豆子劇團演出，都讓孩子們好開心。

壽山動物園暑假限定的夜間遊園，可讓民眾感受不一樣的動物園氣氛，還可觀察部分夜行性動物的特殊習性，讓人印象深刻。

壽山動物園暑假期間，每周六、日營業時間延長開放至晚上8點（7:30停止售票），下午4點半後購票即享星光票半價優惠，每周六晚6點30分至8點，會有動物夜間劇場表演及精彩主題展演，今年還首創繽紛球池派對及叢林VR探險體驗等活動，歡迎爸爸媽媽在暑假期間帶著家中小寶貝來壽山動物園走踏，詳細資訊請上官網查詢。

球池派對（園方提供）

壽山動物園暑假期間每週六日均開放夜間遊園，除了看動物，還有劇場演出（園方提供）