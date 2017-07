搖滾世大運首次彩排 逾千民眾湧北市府廣場

「2017搖滾世大運」今天在台北市政府前廣場登場,一早就湧入破千民眾,無懼豔陽高照,摩拳擦掌加入這場搖滾盛事,敲響世大運!(記者沈佩瑤攝)

〔記者沈佩瑤/台北報導〕「I Am Here 我能夠做得好,I Am Here 我能夠飛得高」(《I Am Here》歌詞);台北世大運即將在8月19日至8月30日舉辦,暖身活動「2017搖滾世大運」今在台北市政府前廣場登場,一早就湧入逾千民眾,無懼豔陽高照,摩拳擦掌加入這場搖滾盛事,敲響世大運!

第一次彩排,就展現百分百默契,指導老師「亂彈」樂團團長童志偉也忍不住面露感動說「已經練習了兩個月了呢!」,當記者問給第一次彩排打幾分時?童志偉謙虛笑稱,「讓我們多練習個兩次吧!」

民眾賴爸爸今也特地帶著小學五年級的兒子來共襄盛舉;賴爸爸說,兒子已經學鼓3年,一度想要放棄,但看到很多鼓手前輩優秀的表現,又堅持了下來,這次響應世大運,參加共演,接下來一定會帶兒子去看世大運的比賽,「為我們的選手加油!」頂著豔陽,汗流浹背的賴小弟仍努力敲打著,展現過人氣勢。

還有不少身障團體加入共演行列,中華民國身心障礙音樂才藝發展協會便邀請了協會中的3個家庭,組成共演團,此次帶來口風琴和雙排鈴鼓,一起搖滾世大運!趙爸爸笑說,小孩很期待,花了兩個月時間練習。

搖滾世大運3首將共演曲目,包括今年榮獲金曲獎特別貢獻獎的已逝歌手張雨生代表歌曲《和天一樣高》、英國國民樂隊Oasis綠洲的經典搖滾國歌《Don’t Look Back In Anger》,及搖滾世大運原創歌曲《I Am Here》。

《I Am Here》由四分衛樂團主唱阿山、董事長樂團主唱阿吉和林易小朋友共同創作,並號召眾多資深搖滾音樂人參與製作,台北愛樂管弦樂團也加入演出。