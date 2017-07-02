搖滾世大運首次彩排 逾千民眾湧北市府廣場

「2017搖滾世大運」今天在台北市政府前廣場登場，一早就湧入破千民眾，無懼豔陽高照，摩拳擦掌加入這場搖滾盛事，敲響世大運！（記者沈佩瑤攝）

2017-07-02 11:07

〔記者沈佩瑤／台北報導〕「I Am Here 我能夠做得好，I Am Here 我能夠飛得高」（《I Am Here》歌詞）；台北世大運即將在8月19日至8月30日舉辦，暖身活動「2017搖滾世大運」今在台北市政府前廣場登場，一早就湧入逾千民眾，無懼豔陽高照，摩拳擦掌加入這場搖滾盛事，敲響世大運！

第一次彩排，就展現百分百默契，指導老師「亂彈」樂團團長童志偉也忍不住面露感動說「已經練習了兩個月了呢！」，當記者問給第一次彩排打幾分時？童志偉謙虛笑稱，「讓我們多練習個兩次吧！」

民眾賴爸爸今也特地帶著小學五年級的兒子來共襄盛舉；賴爸爸說，兒子已經學鼓3年，一度想要放棄，但看到很多鼓手前輩優秀的表現，又堅持了下來，這次響應世大運，參加共演，接下來一定會帶兒子去看世大運的比賽，「為我們的選手加油！」頂著豔陽，汗流浹背的賴小弟仍努力敲打著，展現過人氣勢。

還有不少身障團體加入共演行列，中華民國身心障礙音樂才藝發展協會便邀請了協會中的3個家庭，組成共演團，此次帶來口風琴和雙排鈴鼓，一起搖滾世大運！趙爸爸笑說，小孩很期待，花了兩個月時間練習。

搖滾世大運3首將共演曲目，包括今年榮獲金曲獎特別貢獻獎的已逝歌手張雨生代表歌曲《和天一樣高》、英國國民樂隊Oasis綠洲的經典搖滾國歌《Don’t Look Back In Anger》，及搖滾世大運原創歌曲《I Am Here》。

《I Am Here》由四分衛樂團主唱阿山、董事長樂團主唱阿吉和林易小朋友共同創作，並號召眾多資深搖滾音樂人參與製作，台北愛樂管弦樂團也加入演出。