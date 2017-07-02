使用透明垃圾袋上路 台東首日開12勸導單

多數台東市民都有配合是使用透明垃圾袋。（記者王秀亭攝）

2017-07-02 10:23

［記者王秀亭／台東報導］台東縣家戶垃圾進垃圾車需使用透明垃圾袋政策，昨天正式上路，台東縣環保局及台東市公所昨天傍晚加派垃圾車隨車稽查及宣導，一個晚上開出12張勸導單，尚未開罰，透明垃圾袋使用率則有83%。

為了落實垃圾減量，強化資源回收，台東縣環保局從今年3月起推動家戶使用透明垃圾袋，經過4個月宣導期，7月1日正式上路。

由於台東市是縣內16鄉鎮人口數最多、最集中，每日垃圾量占全縣半數以上，台東縣環保局首日稽查重點放在台東市，環保局與台東市公所人員昨天傍晚兵分四路，跟隨垃圾車沿街稽查。

台東市長張國洲及縣環保局副局長陳炳伸也在台東市新生路隨車稽查，才到第三家，就見住家使用黑色垃圾袋，準備丟進垃圾車，立即被攔下說明，住家也同意帶回家中重新以透明垃圾袋打包後再丟。

縣環保局表示，透明垃圾袋政策實施首日，總計稽查1745件垃圾包，其中1448件垃圾包使用透明垃圾袋，297件未使用透明垃圾袋，使用率約83%，未符合規定者均由清潔隊員拒絕收運。

另有342件未落實資源分類，部分民眾使用透明垃圾內夾雜許多不透明塑膠袋，造成稽查人員無法清楚辨識內容物，或以容器方式盛裝垃圾，直接將垃圾倒入垃圾車，但垃圾中夾雜資源回收物或廚餘。

環保局長謝清泉表示，違規情節較輕者仍以口頭勸導為主，首日僅開出12張勸導單，皆是嚴重違規，垃圾袋裡資源回收物多，或態度惡劣者，若遭開第二次勸導單者才會依廢棄物清理法開罰1200元。

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台東市長張國洲（中）、台東縣環保局副局長陳炳伸（右）昨天傍晚隨車發放傳單加強宣導。（記者王秀亭攝）

稽查人員才走第三家，就有家戶拿出黑色垃圾袋準備丟進垃圾車，立即被攔下說明。（記者王秀亭攝）