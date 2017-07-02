上太平山等日出 暑假凌晨3點半就開園

太平山的日出向來以搭配雲海層層堆疊的景致聞名。（圖由羅東林管處提供）

2017-07-02 10:17

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕太平山的日出向來以搭配雲海層層堆疊的景致聞名，羅東林管處表示，暑假期間，太平山國家森林遊樂區提早到凌晨3點30分開園，讓遊客提早入園等日出。

暑假假期來臨，羅東林管處表示，許多遊客都會趁假期到太平山避暑，漫步自然步道等待日出，徜徉綠野山林，享受自然生態美景，為了讓遊客在暑假期間，能趕在天明之前，進入太平山及翠峰湖地區欣賞日出、雲海及晨霧之美，太平山國家森林遊樂區在7月1日到8月31日期間，提早於凌晨3點30分開園。

位於中高海拔的太平山，向來都是賞日出的絕佳地點，羅東林管處指出，在群山環抱之下，有時還會出現層層疊疊的雲海宛若仙境，日出與雲海同時出現，繽紛亮麗的景致美不勝收，若天氣狀況良好，觀日出時，還可以看到蘭陽平原及太平洋上的龜山島。

羅東林管處表示，暑假期間，日出時間約在5點到5點30分之間，建議迎曙光的地點包含太平山莊觀景台、翠峰景觀道路14k觀景台、翠峰湖環山步道（東口）觀景台、望洋山步道觀景台等。