7月到馬祖 欣賞神話之鳥

「2017生態賞鷗暨海上看馬祖」活動登場，大批燕鷗在礁岩上棲息，民眾透過望遠鏡有機會可看到全球數量不到百隻的神話之鳥。（圖為王元崧提供）

2017-07-02 10:08

〔記者俞肇福／綜合報導〕7月到馬祖，不是只有藍眼淚，還有神話之鳥-黑嘴端鳳頭燕鷗等待大家一窺究竟；交通部觀光局馬祖國家風景區管理處（以下簡稱馬管處） 為使遊客得以近距離欣賞，即日起到9月，推出「2017生態賞鷗暨海上看馬祖」活動，民眾可在不同時段參與。

2000年時，連江縣政府建請中央主管機關將所屬的8個無人島礁劃設為國內第12處野生動物保護區－「馬祖列島燕鷗保護區」；而保護區在成立之初，即發現了自1937年以來就被懷疑已經滅絕的黑嘴端鳳頭燕鷗的蹤跡，當年共發現4對，並成功的繁衍下一代，這是世界上第一次發現牠們繁殖的紀錄。

除了多隻神話之鳥-黑嘴端鳳頭燕鷗出現外，約3000隻的大鳳頭燕鷗族群也江在天空漫舞飛翔；遊客參加搭船賞鷗活動，透過望遠鏡有機會觀察到母鳥育雛的溫馨畫面。

「2017生態賞鷗暨海上看馬祖」活動，即日起至9月1日止，每日2趟次，早場為上午8時30分於北竿白沙港櫃台報到，下午場為下午2時於南竿福澳港櫃台報到。活動船隻將繞行北竿鐵尖島及中島的燕鷗保護區，讓參與活動的遊客以不同的視野角度觀賞馬祖地區的燕鷗，並欣賞馬祖當地獨特的海蝕地景與美麗的芹壁聚落等景點。

因各航次名額有限，馬管處提醒有興趣參與活動的民眾，務必早日預約航班，賞鷗每人費用400元，主辦單位將視天候及海象狀況保留開航權利，詳情請瀏覽馬祖國家風景區管理處官網、馬管處Facebook官方粉絲團「馬祖愛趴GO」查詢或洽連江縣政府交通旅遊局（0836-25125）。