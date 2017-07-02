07/02 各報重點新聞一覽

2017-07-02 06:28

自由時報

不甩習近平 港人上街示威

中國國家主席習近平一日出席香港新任特首林鄭月娥的就職典禮，提出「習四點」親自為「港獨」畫下紅線，嚴厲警告港人堅守「一國」原則。然而，港人無懼威脅，抗議行動從早到晚遍地開花，規模最大的「七一遊行」下午如期舉行，逾六萬民眾撐雨傘上街，訴求「真普選」和釋放諾貝爾和平獎得主劉曉波。曾遭中方拘捕的銅鑼灣書店前店長林榮基帶領遊行隊伍出發前指出，回歸二十年以來，香港的情況「差到不堪」，他並批評中國想一手摧毀「一國兩制」的承諾。

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趙藤雄、周勝考 收押

遠雄集團創辦人趙藤雄涉嫌掏空遠雄人壽，另透過新北市議員周勝考行賄新北市政府官員，幫助遠雄人壽順利通過海山煤礦等都更開發案，台北地檢署前天依涉嫌行收賄、特別背信等罪，向台北地院聲押禁見趙、周兩人，台北地院昨天以罪嫌重大、有勾串、滅證等羈押事由，裁定趙、周兩人收押禁見。

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長照支付新制7月跳票 照服品質打折

為具體發展長照整合模式，衛福部原訂七月一日起推包裹式支付新制，大幅縮短核銷補助的時間，方便長照機構資金調度，進一步促進照服員朝月薪制發展、提升照服品質，卻傳出因各縣市未能達成共識而確定跳票，預計延至明年一月實施。長期投身長照的台中市副市長林依瑩呼籲，新制可一解長年行政繁瑣之苦，政府應儘速推動。

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蘋果日報

車友突襲國道爭路權 破紀錄89輛重機挨罰

550c.c.以上大型重型機車車友為爭取上國道，昨發起自行試駕國道活動，從凌晨開始，北部車友分梯突襲衝上國道，中南部車友也號召響應，警方攔檢、拖吊還造成國道大塞車，全台至少開出89張違規罰單，創下警方單日對大型重機開出最多罰單紀錄，另有2200名車友齊聚凱道怒吼：「罰就罰，給我路權！」但立委對全面開放大型重機上國道，態度保留，交通部也表示將評估觀察1年，若相關數據達標，傾向開放交通量較少的橫向國道試辦。

搜索前一天 趙藤雄竟滅證

遠雄企業團董事長趙藤雄遭羈押！檢廉查出，趙藤雄涉嫌為保住遠雄人壽海山煤礦旁工業地變住宅區的都更案，加上此案疑牽涉數百億元造鎮前景，趙為讓新北市資深議員周勝考力挺，涉將房屋低價出售給周，又讓周掌控的勝益營造承包遠雄近30億工程，周涉變相收賄後護航都更，但檢廉偵辦行動卻疑因要發動50路搜索、規模龐大走漏風聲，趙方面在搜索前一天緊急湮滅行事曆等證據，兩人昨均遭收押禁見。

聯合報

習近平劃出港獨底線

香港昨天舉行慶祝回歸廿周年大會暨新一屆政府就職典禮。大陸國家主席習近平致詞時，首度為港獨劃出底線：「絕對不允許危害國家主權安全、挑戰中央權力和基本法權威」。

朝野甲動、文攻武鬥 藍提民間版 前瞻再戰

立法院臨時會本周開始審查「前瞻基礎建設條例」，明天朝野黨團將先進行協商。藍綠皆以甲級動員備戰。民進黨團總召柯建銘表示，目前前瞻條例已經有九個版本，希望「化干戈為玉帛」，文攻可以，所有立委都在協商或院會時充分發言，但前瞻條例攸關國家公共建設，是投資未來，武鬥沒有必要。

中國時報

雙城論壇7年有成 上海成對台工作前哨站

2017年雙城論壇今在上海登場，由於過去7年雙城論壇交流成果豐碩，讓上海成為大陸對台工作前哨站，更是許多對台政策試點城市。上海不只早於2015年就給台胞「市民待遇」，更積極拉攏台青前往上海創業、就業搭建不少平台，堪稱拉攏台灣「一代一線」最成功的大陸城市。

香港回歸20周年 習：一國是根本 主權不容討論

7月1日香港回歸20周年慶，同時辦理新舊行政長官交接儀式，出席慶典的大陸國家主席習近平致詞時指出，香港應始終把握「一國」和「兩制」的關係，前者是「根本」，根本穩固方能枝葉繁茂。他強調，提出香港「一國兩制」是為實現維護「國家統一」，主權問題「不容討論」，任何危害國家主權、挑戰中央和香港基本法，利用香港對大陸滲透破壞，都是對底線的觸碰，絕不能允許。