指考第二天 上午高溫午後防陣雨

氣象局指出，今天各地白天高溫將飆升至33至36度，台北地區體感高溫更會升到42度，紫外線指數容易達到過量或危險級。（資料照，記者簡榮豐攝）

2017-07-02 06:27

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天（2日）依舊是高溫炎熱的天氣，各地白天高溫將飆升至33至36度，台北地區體感高溫更會升到42度，紫外線指數容易達到過量或危險級，提醒參加大學指考的考生及陪同家長們請多補充水分避免中暑，今天午後局部地區容易有雷陣雨發生，出門時記得帶傘備用。

氣象局表示，今天各地高溫為33到36度，天氣方面，花東地區及南部沿海受南方水氣影響，有局部下雨的機率，但主要降雨仍以午後為主，各地山區、西半部及東北部平地仍有午後雷陣雨發展，並有局部大雨發生的機率，大家外出記得攜帶雨具，並多加留意午後的天氣變化，提防短時強降雨及伴隨如雷擊、強陣風等劇烈的天氣現象。

週一至週六（3至8日）各地主要是多雲到晴、午後有局部雷陣雨的天氣，未來一週山區容易有午後雷陣雨發展並往西半部及東北部平地擴展，午後雷陣雨（西北雨）降雨的時間也許不長，但常常在很短的時間就會達到大雨或豪雨的等級，外出活動請多留意午後天氣的變化。氣溫方面，各地高溫大多有32至35度，天氣依然炎熱。

目前在菲律賓東北東方海面有一熱帶性低氣壓持續發展中，並快速朝著台灣到宮古島間行進，民眾請留意這個熱帶低壓的最新動態。

空氣品質部分，今天北部、竹苗地區為普通等級，指標污染物為臭氧（午後時段），其他地區為良好等級。

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 29 ~ 42 29 ~ 40 30 ~ 38 28 ~ 37

國際都市氣象：

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今日天氣預報。（取自氣象局網站）

今天各地紫外線為過量至危險級。（取自氣象局網站）