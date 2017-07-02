佳樂水陸蟹廊道 綠色「高牆」護送蟹媽媽

2017-07-02 00:01

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕滿州港口社區是墾丁國家公園陸蟹生態最豐富的地區之一，近年受到觀光人數及車輛衝擊，陸蟹調查數量從5000減少至500隻左右，墾管處今年首度設計陸蟹廊道防「路殺」，清大教授曾晴賢與社區志工古清芳等人近期也打造引導陸蟹進廊道的帆布「綠色高牆」，半個多月來效果卓著，道路上幾乎看不到「路殺蟹餅」。

年初完工的「陸蟹廊道」，位在通往佳樂水風景區前道路，全程約100公尺長，共分為兩道橫亙過馬路，採用水泥涵溝為底，上方設計網狀鐵蓋，涵溝兩側佈上滑溜的黑色塑膠墊，為了引導陸蟹使用廊道，避免走到馬路上被壓扁，曾晴賢與社區志工打造出390公尺長的「綠色高牆」，這個月還將設置攝影機監控陸蟹使用狀況。

「杜絕陸蟹到馬路的狀況非常完美。」曾晴賢表示，帆布「高牆」主要目的是防止陸蟹到馬路以及引導牠們使用廊道，當地居民每晚前晚觀察，發現「蟹餅」情況幾乎不復見，但引導蟹媽媽使用的部份，必須科學方法調查，待墾管處協助電力供應問題後，近期就能開始網路攝影機監控陸蟹通過廊道及返回情況。

曾晴賢說，帆布「綠色高牆」與綠島的硬材質不同，經過社區志工及村長楊秀蘭等人協助改良後，讓誤闖陸蟹能從馬路沿帆布爬回道路外，軟材質也能避免行人或車輛誤闖時受傷，希望這項台灣首度採用的帆布導引道，能成功護送陸蟹媽媽下海釋卵，未來可以在其他陸蟹棲地採用，保護台灣更多陸蟹族群及多樣性。