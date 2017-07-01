捷運綠線G8a站 將成逢甲商圈新門戶

2017-07-01 22:31

〔記者黃鐘山／台中報導〕文心櫻花路口的捷運綠線G8a站，鄰近7期新市政特區、逢甲夜市及水湳智慧城，場站共構開發地上19層、地下6層，招商作業預計下半年公開。市府交通局長王義川表示，未來透過公車和iBike，打造G8a成為捷運通往逢甲商圈的橋樑。

台中捷運綠線G8a土地開發場站，坐落於文心路軸線上，北有逢甲夜市及水湳特區、東有科博館、南有新市政特區，西有秋紅谷與朝馬轉運站，台中市精華地帶全數囊括，坐擁完美生活圈。

此外，G8a站位於住宅區，附近有家樂福與愛買兩大量販店，生活機能完善，加上具備從國小到大學各級學校，只要透過iBike就能走透透，通學無壓力，不論是投資現在還是未來，都擁有無可比擬的優勢，G8a區位前景看好。

王義川表示，打造台中完整公共運輸系統一直都是交通局的核心價值，除了三大軌道建設獲得行政院前瞻基礎建設計畫的認同，另外579幹線公車、公車10公里免費、iBike等創新措施也都持續推動，建構真正及門服務（door to door）的公共運輸路網。

小而美的G8a站靠近逢甲夜市和逢甲大學，未來將透過公車和iBike，打造G8a成為捷運通往逢甲商圈的橋樑，並讓捷運服務效益由「點」擴大為「面」，型塑G8a成為區域交通新門戶。

逢甲夜市去年估計就有千萬人次造訪，長期以來對於交通規劃是一大挑戰，未來透過G8a站與捷運連結，將人潮與捷運接軌，進一步串聯台鐵與高鐵，讓來訪的旅客都能透過台中捷運體驗逢甲夜市之美，同時也讓G8a成為逢甲商圈代言人，透過共構開發創造嶄新的入口意象。

王義川，未來G8a土地共構開發全案預計總銷金額可達17億元，設計規模為地上19層、地下6層，土地開發招商作業預計將於下半年正式對外公開，歡迎獨具慧眼的投資人共同來參與，打造逢甲商圈新門戶。