3.79億打造石門水庫亮點計畫 預計明年底完工

桃園市政府亊取3.79億打造石門水庫亮點計畫，明年底可望完工。（記者李容萍攝）

2017-07-01 22:41

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市長鄭文燦今天出席石門水庫南苑停車場的「滿天星自行車挑戰系列－詩情畫意羅馬公路」活動，他宣布總經費3.79億元的「石門水庫及大漢溪流域跨域亮點計畫」，市府已完成各項子計畫規劃，以跑步、自行車及電動車為主的旅遊生態，相關工程可望下半年發包，預計明年底完工。

鄭文燦說，暢騎石門水庫可欣賞沿途的明媚風光，是鐵馬族的最愛，石門水庫也是桃園的「水的生命線」，市府推動「石門水庫及大漢溪流域跨域亮點計畫」，朝低碳旅遊規劃，未來進入石門水庫，可改用電動機車或自行車，以大量減少汙染，讓運動旅遊不會造成環境負擔。

市府觀光旅遊局長楊勝評說，此亮點計畫在硬體部分有「觀光自行車道及環湖公路」、「設置運動休憩服務站」、「南苑及壩頂旅遊服務空間造景」、「北苑露營地」；軟體則包含「推動電動車低碳運具產業」、「運動觀光及特色產業輔導」、「四季國際觀光活動」。

楊勝評說，亮點計畫將在石門水庫設置溪州旅客服務中心，在石門水庫1、2號沉澱池旁設置轉運站，屆時遊客可將車輛停在轉運站，改騎腳踏車暢遊水庫外，在龍潭區佳安里十一份有北區水資源局大草原，未來會整修佳安市場作為文創平台，以及整修「十一份觀光文化園區」的老宿舍，打造另一亮點。

包括桃園市藥騎車隊、台中市警友自行車聯誼會車隊、捷豐單車隊、台大EMBA校友車隊、廣達電腦自行車社、崇越車隊、輪道車隊、新竹鐵騎俱樂部等自行車俱樂部今天都組隊參加。

沿途經環湖路→阿姆坪→台7線→復興→羅浮→聖興宮→羅馬公路→關西→台3線→台3乙線→大溪→石門水庫南苑停車場，全程74公里，總爬升1170公尺，腳程較快的車友約3小時完騎。