永安漁港千人牽罟 體驗客庄傳統捕魚文化

新屋永安漁港千人牽罟，大手牽小手一起體驗客庄傳統捕魚文化。（記者李容萍攝）

2017-07-01 22:00

〔記者李容萍／桃園報導〕牽罟為早期漁民捕魚的方式之一，桃園市新屋區永安漁港笨港灣今天有一場千人牽罟體驗活動，適逢暑假親子檔不乏全家動員體驗，協力牽罟將漁網拉回岸邊，重現半世紀前的當地捕魚文化，雖然漁獲不多，從中卻能更認識當地捕魚文化。

活動由桃園市政府客家事務局長蔣絜安揮旗插地，在地方耆老吹響傳說有百年歷史的海螺聲中出航，岸上參與牽罟民眾分成4隊，每隊約250人，由4位在地里長領軍，在2艘船的兩邊各站一隊人馬並拉著繩子，在岸邊圍成2個半弧形，隨著指揮人員的口令，雙手緊握繩索同心協力將網子向岸上拉，像是與大海展開拔河比賽，大家都抱著期盼漁獲的心情，過程緊張又興奮。

在地文史工作者姜義溎指出，新屋永安地區因地形關係，東北季風吹拂形成側風面，因此防風林茂密，靠近海邊不遠就有民眾農耕，形成半農半漁的生產模式。牽罟在當地約有2、300年歷史，只要船主等6人小組靠岸時，吹起海螺聲，居民就會到岸邊，協助牽罟將漁網拉近岸邊，只要靠繩就能取得漁獲，成為經濟收入。

姜義溎說，1960年代後，隨著機械式漁船興起，以及工商業發達，牽罟的經濟效益相較為低而沒落，讓牽罟成為老一輩居民的回憶。

客委會副主委范佐銘也說，「海客文化藝術季」已列入客庄十二大節慶之一，藉由今天的牽罟體驗活動感受古時客家先民的辛勞，未來要將這項傳統技藝繼續流傳下去，讓客家精神永續發展。