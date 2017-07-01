探索客庄青草野菜 母女攜手記錄出書

2017-07-01 20:58

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣民錢佳慧3年前帶著4歲女兒，從都市移居峨眉客庄之後，豐富的自然環境，與長者對青草的生活記憶，觸發了母女倆的感官新世界，透過手繪和記錄，一點一滴的累積青草野菜的知識，無心插柳，攜手創作《山與山與山間的那些事》一書，昨天對外發表。

喜歡書寫及繪畫的錢佳慧，擁有彩繪、拼貼藝術的專業證照，曾在多個縣市工作，也曾在苗栗的華陶窯服務，由於華陶窯種滿原生植物，讓她認識了不少青草野菜；3年前，她帶著現年7歲的女兒李詠晴移居到峨眉鄉藤坪，開啟了山居生活。

錢佳慧說，沈浸在大自然中，她發現，青草野菜是鄉村一大資源，其最大魅力在於充滿人世記憶，不需要特別照護，時間一到就出現，展現驚人的生命力。

錢佳慧表示，她的父親在住家種植了許多可食、可用的民俗植物，客庄裡的阿公阿婆，更經常分享兒時常吃的各種青草野菜；但這些知識對年輕人來說，似乎很遙遠。憂心蘊藏生活智慧的青草文化，正面臨失傳危機，她開始帶女兒試著動手採集、學習辨識青草野菜。

從薑黃、紫蘇、油點草、魚腥草、金錢薄荷、到火炭母草等植物，逐步與青草野菜有了連結；錢佳慧發現，本來喜愛市售飲料的女兒，在熟悉及接受植物原味後，不再要求買飲料，食農教育在無形中已深化在孩子心中，「希望味道日後成為孩子的鄉愁！」

錢佳慧的峨眉住家後來申請為民宿「繪葉41町」，生活週遭可取得的五葉松，榨汁後變成好喝的松香蜜飲；營養的魚腥草煎蛋，成為招待客人的早餐菜色之一，「生態與人發生了聯結」。

錢佳慧說，植物書不應束之高閣，她和女兒一起參與、一起成長，希望此書除了「流傳」長者的生活智慧，更想透過生活運用，讓孩子們喜歡植物世界，永遠抱著謙卑態度向自然學習，進而「承接」給下一代。