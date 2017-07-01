柯批設各地捷運局浪費 王國材：收歸中央非唯一選項

2017-07-01 20:53

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台北市長柯文哲連日批前瞻浪費，並說前瞻軌道建設計畫「只是想花錢，不是想做事」，說軌道建設要透過10個捷運工程局執行，有重複投資與浪費問題。交通部政次王國材今再回應說，收歸中央雖然有人才集中優點，但因太多都市計劃、用地取得、公車路網整合、轉運站事宜都是地方政府權責，由中央做會有易延誤時程的缺點；且各地不一定都要成立捷運局，現在台北捷運局代辦台中捷運、新北捷運等工程，或進行捷運人才交流是可持續採用的方案。

柯文哲不斷希望能成立中央捷運單位，據了解，主要因派用人員派用條例於104年6月19日廢止，依公務人員任用法36條之1規定，必須於3年內，也就是107年6月19日前改制為任用機關，這讓柯文哲很頭痛；所以不斷說人才應由中央統籌，前瞻軌道建設各地都要成立捷運局有浪費情況，也被認為是想將台北捷運局丟出去。

王國材表示，交通部花很大力氣已成功完成鐵工局、高鐵局、國工局從派用機關改仼用機關，鐵工局與高鐵局整併為鐵道局已完成一讀，國工局與高公局整併為高公局已三讀通過。而做為全國人數最多的台北市捷運局，收歸中央課題已討論10年以上都未有結論，王國材呼籲柯市長應儘速進行組織改造工作，而不是以收歸交通部當唯一作為。