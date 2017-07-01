指考第二天還是爆熱 須提防午後雷陣雨

明天各地大多是多雲到晴的天氣，須提防午後天氣變化。（記者王峻祺攝）

2017-07-01 20:49

〔即時新聞／綜合報導〕明（2）天上午高溫炎熱，各地大多是多雲到晴的天氣，高溫都在32度以上，台北市有可能出現36度的高溫。中午過後山區、西半部和東北部有下雷陣雨甚至是大雨的可能。受到熱帶低壓接近影響，花東地區和南部沿海也有降雨的可能。明天是大學指考的第二天，按考試時間順序分別為數乙、國文、英文和數甲，提醒考生攜帶准考證、文具和雨具，多補充水分以平常心應考。

根據《中央氣象局》天氣預報，明天各地大多是多雲到晴的天氣，不過受到熱帶低壓帶來的南方水氣影響，花東地區和南部沿海地區有降雨的可能。中午過後，山區、西半部平地和東北部平地有降雷陣雨甚至是大雨的可能，到山區和溪邊遊玩，須特別留意短時強降雨、雷擊等劇烈天氣。

溫度方面，明天氣溫炎熱，各地高溫都在32度以上，其中屏東和新北市有可能達35度，台北市上看36度，提醒適當補充水分以免中暑。北部高溫32至36度；中部地區高溫33至34度；南部地區33至35度；東部地區32至33度；外島則是29至33度。

紫外線指數的方面，明天高雄和屏東紫外線達危險級，其他地區也都達到過量級。

空氣品質方面，明天基隆、新北市、台北市、桃園和新竹為普通，其他地區皆為良好。

《天氣風險公司》指出，目前在台灣東南方海面上有一熱帶低壓，正朝台灣接近，預計明天下半天到週一（3）上半天與台灣的距離最近，雖然目前無法確定它會不會進一步發展成輕度颱風，但仍需留意它對台灣東半部帶來的降雨和大浪，並請注意最新的天氣預報。

明天各地高溫都在32度以上，其中屏東和新北市有可能達35度，台北市上看36度。（圖擷取自中央氣象局）

明天高雄和屏東紫外線指數達危險級，其他地區達過量級。（圖擷取自中央氣象局）