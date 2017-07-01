指考生物爭議多 全中教一口氣提出7題疑義

2017-07-01 20:33

〔記者林曉雲／台北報導〕大學指考生物科題目爭議多？全國高級中等學校教育產業工會生物解題老師群竟一口氣提出了7題疑義，老師認為今年實驗入題，可使實作落實，但難度高的題目大多為知識層次，會導致學生需記更多細節，出題應盡量符合課綱，勿過度延伸，今年命題最大問題在於圖的清晰度和正確性有待加強。

全中教老師提出的疑義包括：第7題的圖不佳，缺乏橫紋，難以確定是心肌細胞。第11題（D）選項，改良後的大西洋鮭魚生長快速是因為本身所產生的生長激素所致，非大鱗鮭魚生長激素所致。第21題（B）選項，有部分噬菌體為RNA病毒，建議改為大腸桿菌噬菌體。第32題（E）選項把ATP的「累積」改為「產生」，建議該選項送分。（A）選項應在內膜上標示代號戊，圖不佳，宜改進。

此外，第33題（A）選項超綱，建議該選項送分。第34題（E）選項應詳細說明為用力呼氣。第35題（D）選項未說明比較對象，建議該選項送分。非選第2大題為針葉樹葉的橫切圖，已超綱，建議送分。非選第4大題第2小題語意不清，宜改進。

全國教師工會總聯合會高中生物老師解析群也直指，今年部分試題超綱，例如多選題第29題、非選第2大題等，整體試題偏難，學生需具備統整及推理能力，才能獲得高分；增加1大題的實驗題，可提高教學過程中對實驗的重視程度，但在整份試題中，實驗邏輯推理比例偏高，增加試題的難度。