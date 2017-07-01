大安沙雕音樂祭熱鬧登場 3萬多人HIGH翻天

2017-07-01 20:12

〔記者李忠憲／台中報導〕大台中年度盛事「大安沙雕音樂季」今天在大安濱海樂園熱鬧登場！現場除有沙雕藝術家創作「聆聽花開的聲音」為主題的32件各式作品，呼應即將到來的2018台中國際花博外，晚間的開幕音樂會更有搖滾樂團八三夭、朱俐靜、TRASH等藝人團體進行熱力演出，即使天空下小雨，仍澆不熄上萬熱情民眾欣賞精彩表演，現場熱鬧滾滾。

台中市政府主辦的「大安沙雕音樂季」系列活動，今年邁進第5年，與北福隆、南墾丁齊名，成為台中海線地區令人期待的夏季活動。今天上午天氣晴朗，活動會場沙灘區展開熱情的沙灘排球競賽，晚間7點的開幕音樂晚會表演，則邀請樂團八三夭、女神朱俐靜、台灣GD田亞霍、TRASH等超強卡司與粉絲High翻大安夜，首日就吸引3萬6千多人次。

中市觀光旅遊局長陳盛山表示，大安地區每年辦理的沙雕音樂季活動已經成為當地的常態性活動，不僅要將台中海線之美藉由活動行銷出去，更要行銷於國際之間，因此特別邀請日本、韓國、馬來西亞等3個國家國際級沙雕大師前來參與創作。

觀旅局說，本次沙雕展邀集各國沙雕好手，有來自日本、韓國、馬來西亞等國國際沙雕師，及國內陳坤田大師帶領設計團隊，以2018台中世界花博、城市意象、在地產業、生態保育及海洋關懷等5大主題為設計主軸，營造出專屬台中的沙雕季作品展示。其中入口意象即以超過10公尺長的巨型沙雕，打造出長髮飄逸的少女，在海風吹拂花瓣飄送下，感受花香、聆聽花開的聲音，吸引許多民眾前來欣賞。

另外，活動期間也以大安港獨特地貌象徵，為活動訂製專屬大安，搖滾螺絲港熱音大賽，來自全國各地樂團在活動開幕後的第三週都來到大安進行音樂創作比賽，藉由比賽，提供創作者表演空間、鼓勵年輕人創作，在陽光與海洋的美麗環境下，讓音樂在螺絲港交織相融成為中部夏季搖滾盛宴，讓年輕人的搖滾靈魂，能夠在螺絲港發芽、成長茁壯，打造大安成為中台灣的搖滾天堂。

觀旅局說，開幕晚會及活動假日期間，都有規劃接駁車自大甲火車站、南園停車場及大安區公所進行接駁服務，呼籲民眾多多搭乘，相關發車時間、路線、停靠站及臨時停車場位置等交通資訊，請上台中觀光旅遊網（travel.taichung.gov.tw）查詢。