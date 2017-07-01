宜蘭孝子想踏政治路 馬英九：跟羅東鎮長多請教

前總統馬英九（右）今天前往冬山鄉，探訪孝子羅弘杰（右3）。（記者林敬倫攝）

2017-07-01 20:13

［記者林敬倫／宜蘭報導］前總統馬英九今天前往冬山鄉，探訪孝子羅弘杰，由於羅想透過學政治，協助改善如母親這般新住民的生活，因此藉機想向馬英九討教，馬英九獲悉後表示，可以向羅東鎮的林姿妙鎮長多請教，他在宜蘭沒參選過，後又改口笑說其實也算有參選，選總統也有在宜蘭選。

羅弘杰的印尼籍母親鄭安娜，16年前來到嫁來台灣，但丈夫體弱多病，鄭獨自一人扛起家計，羅弘杰看著母親每天早出晚歸的工作，心裡非常心疼，就讀羅東高商高2的他，利用寒暑假打工，為母親分擔家計。

羅母一直有開雞蛋糕店的夢想，有孝心的羅弘杰就陪著她一起鑽研雞蛋糕的製作方法，2人經過長期的辛苦工作與存錢，今年2月終於買下了攤車圓夢，羅弘杰也因此榮獲教育部全國慈孝家庭楷模獎，是全國僅12個人獲獎的珍貴殊榮。

羅弘杰的孝心感動了馬英九，馬今日驅車前往羅的家中，除品嘗母子倆親手製作的雞蛋糕，也一同用餐，由於羅弘杰想透過學政治，透過改變政策，讓母親這樣的新住民在台灣過更好的生活，所以大學目標就讀台大政治系，藉著馬英九來訪，也藉機提問，想學習如何從政。

馬英九表示，可以先向羅東鎮的林姿妙鎮長多請教，他在宜蘭沒參選過，後又改口笑說，其實也算有參選，選總統也有在宜蘭選。雖然未直接給予建議，但馬也頻頻關心母子倆製作雞蛋糕的過程，並用8000元買下他們今天做的雞蛋糕與滷味，希望能給予幫助