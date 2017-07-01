86海外志工來台灣！ 翻轉弱勢青少年的人生

2017-07-01 20:14

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市教育局今天歡迎參加106學年度「Easy Leap海外青年志工英語輔學實驗計畫」的海內外青年志工報到，海外青年志工今年精心安排活潑有趣的營隊課程，不論是饒富科學意義的尿布吸水、Fizz Inflator汽球打氣實驗，還是精彩刺激的美式曲棍球運動，要讓青少年學員快樂一夏。

教育局長林奕華說，Easy Leap計畫推動已邁入第3年，以「弱勢優先」、「個別輔導」為原則，透過海外志工英語營隊及線上平台視訊方式，提供新北市學習弱勢的國中小學生英語學習機會，提升英語學習動機，期待學習弱勢學生珍惜一年的線上課程，與海外志工建立友誼，開展難得人生經驗。

她感謝86位海內外青年志工願意奉獻暑假時間，帶領500位學習弱勢學生體驗全英語美式文化營隊，開幕儀式先由國內及海外志工們帶來精采的開場舞蹈，展現青年志工活力。

新北市教育局為發揚「教育有愛、學習無礙」精神，自103年度起與慧智海外教育基金會合作，招募海外華裔青年志工，透過暑期營隊活動及一年線上平台互動學習課程，建立本市國中小學生與華裔青年志工間學習伙伴關係，並提供學生個別化英語學習機會，引發英語學習興趣；亦招募新北市青年志工，攜手海外志工共同辦理營隊，從中涵養服務精神並拓展國際視野。

海外志工將先與國內志工共同進行整合訓練，7月3日至7月14日分別到中和、江翠、中平、正德及鶯歌國中辦理為期兩週的英語輔學營隊，帶領新北市國中小弱勢學生共同參與英語營隊活動，課程內容豐富多元，營隊最後一天（14日）將於5所中心學校分別舉辦成果發表會。