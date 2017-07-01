2016觀光外匯縮水267億 業者：台灣夜生活選項太少

2017-07-01 19:42

〔記者蕭玗欣／台北報導〕2016年來台旅客達1069萬人次，不過根據觀光局最新統計，2016年觀光外匯收入卻縮減為133億7400萬美元，相較上年減少10.14億美元收入，而整體外客每日人均消費從207.87美元降192.77美元，減幅達7.26%，僅日本市場出現反差，每日人均消費增加至241.42美元，比上年成長6.08%。學者分析，近來廉航蔚為風潮，旅客出國次數雖增加，停留天數卻減少，人均消費降低是趨勢，政府要積極拓展差異化市場，吸引穩定客群來台，別再讓業者陷入價格戰；業者則認為，台灣夜生活選項太少，建議推廣SPA、按摩這類高單價的享樂型活動。

觀光局表示，受台幣貶值因素影響，2016年觀光外匯收入折合約新台幣4322億3300萬元，較上年減少5.82%，相當於新台幣267億1200萬元；旅客每日人均消費以購物費減少19.22%最多，觀光局分析，受到全球經濟景氣持續低迷，及中國實施旅遊法與禁奢令影響，各市場的日均消費皆呈負成長，尤以中國減少12.81%影響最大。反觀日本市場，受到日幣升值影響，出國旅遊各項花費計價都相對變低，來台消費意願也大幅增加。

靜宜大學觀光事業學系副教授黃正聰分析，去年中客較前年減少約67萬人次，以人均消費新台幣3萬元估算，觀光外匯就蒸發200億元；另個趨勢是廉航業者越來越多，導致旅客出國天數不斷縮短，3、4天就能規劃出國，同樣影響人均消費，加上來台旅客高達9成來自鄰近地區，人均消費降低的效應更加明顯。

據觀光局統計，2016年來台旅客平均停留夜數僅6.49夜，比上年下滑0.41夜；每日人均消費則是192.77美元，比上年減少約7.66%。

黃正聰建議，中客不來已經是既定事實，政府應先思考要如何將國際來台市場的餅做大，接著將旅遊行程和旅宿內容做出差異化，像是台東有許多民宿主攻親子市場，產品只要有特色就不用打價格戰，自然也能提高人均消費。

台北市旅行同業公會副理事長柯牧洲指出，台灣夜間活動太少，不能永遠停在夜市這類體驗型活動，消費金額並不高，應增加更多定幕劇演出，如台北戲棚等藝術表演活動，甚至推廣SPA、按摩這類高單價的享樂型活動，才能帶動旅客消費。柯牧洲也認為，日本旅客平均停留天數沒有中客多，但人均消費卻是所有旅客中最高，在觀光產業的消費十分可觀，或許可以效仿日本，國際旅客只要用金融卡就能提領現金，方便消費。