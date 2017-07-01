「瘋藝夏」動員203校 高雄魔法城市熱鬧開幕

魔法變裝踩街。（記者洪定宏攝）

2017-07-01 19:14

〔記者洪定宏／高雄報導〕1年1度、長達1個月的高雄暑期最盛大的兒童藝術活動，今天下午登場，今年活動名稱為「高雄魔法城市瘋藝夏」，共動員203所學校參加，其中25校、上千名師生先在新堀江至中央公園進行「藝術大偶瘋踩街」，然後到衛武營啟動開幕儀式，要讓親子歡度最有意義的長假。

開幕典禮由鼓藝團隊聯盟總召中華藝校熱鬧開場，並與三太子藝術團隊一起尬舞，高雄市管樂團高雄市學生音樂團隊聯盟也分別以國樂、管弦樂與管樂演奏，展現豐厚的藝術軟實力，提供音樂饗宴，high到最高點。

市長陳菊強調，「高雄魔法城市瘋藝夏」活動，擴大與觀光局、社會局、海洋局、原民會、客委會、文化局合作，讓7月成為南台灣最大、最瘋的藝術活動，希望讓市民看見高雄藝術教育的多元性，將高雄營造為奇幻魔法城市。

「高雄魔法城市瘋藝夏」開幕重頭戲「藝術大偶瘋踩街」先於下午在新崛江登場，由教育局長范巽綠裝扮成魔法仙子，手持魔法杖帶領25所學校、上千名師生以奇幻魔法為意象裝扮，還有藝陣獅隊表演，彌陀國小三太子、明德國小獨輪車也受到民眾喝采。

參加踩街的師生，以3個月的時間，製作各種可愛的大偶，如彌陀國小「海神的禮讚」、前鎮區民權國小「紅心女王」、屏山國小「靈蛇耀動慶豐年」、鳳西國小「魔法天使」、建國國小「打狗海賊王」、大寮幼兒園「魔法人生」、文府國小「魔法奇雞」，活潑有趣。

高雄瘋藝夏以「魔法城市」為主題，將衛武營園區裝扮成魔法世界，由中華藝校等9所學校師生共同創作，展現不同造型的立體戶外裝置，作品擺放在草坪、樹林，有如充滿驚喜的萬花筒。

「藝術大偶瘋踩街」率先登場。（記者洪定宏攝）

行經鬧區的踩街隊伍。（記者洪定宏攝）

具海洋意象的踩街大偶。（記者洪定宏攝）

中華藝校製作的巨型裝置藝術。（記者洪定宏攝）

鳳西國小團隊。（記者洪定宏攝）