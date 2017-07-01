長庚離職潮影響世大運醫療？ 北市府：有備案

世大運選手村內的醫療中心為林口長庚所負責，外界擔憂近日的長庚離職潮將影響世大運。（記者葉冠妤攝）

2017-07-01 18:44

〔記者葉冠妤／新北報導〕林口長庚醫院急診室近日爆離職潮，高達40多名醫師丟離職單，預計8月初就會發酵，急診室恐唱空城計，由於時間逼近8月中開幕的世界大學運動會，外界擔心由林口長庚負責營運的世大運選手村醫療中心將受波及。對此，統籌世大運醫療部分的北市衛生局回應，日前已與林口長庚討論此事，現階段先交由長庚內部自行協調，屆時若選手村醫療中心人力調配等受影響，市府已有因應備案。

位於林口的世大運選手村，將於8月12日開村，22天的賽事期間，預計共1萬2千人進駐，由擁有地利之便的林口長庚負責村內醫療中心，設有24小時急診，以及一般內科、外科、骨科、婦科、復健、中醫等門診，動員近600人次醫師、660次護理人員。

由於林口長庚急診醫師爆離職潮，有醫界人士指出，選手村醫療中心等於是一間營業22天的小型醫院，雖然可請其他科別醫師支援，但要顧醫院本部、還要顧選手村，排班人力恐吃緊，再加上適逢流感季節，林口長庚屆時恐面臨兩頭燒，醫護人員工作也會更加血汗。

對此，台北市衛生局副局長陳正誠表示，由於選手村醫療中心只是一個短期服務，再加上支援醫護人數僅占長庚總體人力的一小部分，應不至於造成影響，「但也不是說不擔心，只能說有信心。」若最後一刻逼不得已，市府也有備案，可請求39間合作醫療院所幫忙；但進一步追問備案內容，陳正誠不願多加說明，僅強調現階段就先交由長庚內部自行協調。