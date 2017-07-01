李明翰批評搜救制度？ 好友還原受訪經過...

2017-07-01 21:55

〔即時新聞／綜合報導〕登山客李明翰日前不慎摔落溪谷，在山區受困35天後奇蹟獲救，但事後有媒體報導指出，李明翰稱「台灣搜救品質有很大進步空間，若做到搜救專責、專職，就有資格收費。」引發外界撻伐。不過李明翰的鄭姓好友出面澄清，鄭男今在臉書發文，還原整段受訪經過，強調李明翰對伍元和老師團隊的救命，連感謝都來不及了，怎麼可能覺得對方不夠專業，且對於搜救部分的討論，根本不是針對此案。

鄭男表示，這3天各大社團、網紅和媒體，批評被救下山來的李明翰不領情，還抱怨救難品質，但這根本不是他認識的李明翰，直到今晚和李明翰聯絡上，才能親自問問題，還原李明翰受訪的經過。

鄭男在文章中指出，李明翰說，記者會是慈濟公關問他要不要開的，因為他在病床上躺了3天不能動，想說有這機會很好。李明翰說，他在記者會主要是分享求生過程，以及醫療、復健部分，他也很感謝救難人員和各界的幫忙，幾乎沒有提到山難搜救議題，而山難搜救議題是在記者會結束後，他和媒體私下閒聊提到的。

鄭男也問李明翰：「你有沒有像記者說的覺得伍元和老師的團隊不夠專業？」李明翰駁斥此說法，他表示自己怎麼可能有這麼智障的想法，「救命的感謝都來不及了」，澄清對於搜救部分的討論，根本不是針對此案，是和記者討論到台灣整體搜救現況時，提出自己的想法。

李明翰也說，日後他康復出院後。會親自製作完整山難報告，屆時以他的報告為準。

鄭男也指控，6月28日記者會的第一篇新聞稿，各大報都很中性、客觀的描述內容，但在有媒體刻意剪接下，讓李明翰變成了被全民公審的混蛋，還讓消防局在6月29日出面回應，導致媒體找到著力點，更用力開罵！

鄭男希望中計的山友們不要再隨這種嗜血的媒體起舞了，相信自己心中的善念，「讓我們看見台灣的美好」。