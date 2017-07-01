台南考區零違規 指考首日安然度過

大學指考今天首日考試結束，台南考區未發生違規事件。（記者洪瑞琴攝）

2017-07-01 18:51

〔記者洪瑞琴／台南報導〕106學年度大學指考首日考試結束，台南考區未發生違規事件，缺考人數以台南一考區的生物科有61人最多，全部3000多位考生，明天再「戰」國文、英文、數學3科。

承辦台南一考區的成功大學表示，今天物理科應考人數1383人、缺考52人，化學應考人數1473人、缺考54人，生物應考人數1053人，缺考61人，考試秩序良好，並無違規發生。

台南大學承辦台南二考區試務，考場設在新營高中。南大表示，今天物理、化學、生物3科，考生人數239人，其中物理科缺考12人，化學科缺考14人，生物科缺考10人，沒有考生補發准考證、也沒有違規事件，明天全部考生上場，預計將有462名考生應考。

為了讓考生有舒適的應考環境，試場開放冷氣，溫度設定在攝氏26~28度，考試每節之間不關閉冷氣，考生可留在試場內，至下節監試老師發放試卷卡之前再離開。

試務中心也特別提醒考生注意事項，包括考試時記得攜帶准考證及2B鉛筆等相關文具，修正液（帶）可使用於答案卷，但不得用於答案卡；考生攜帶入場（含臨時置物區）的行動電話、手錶及所有物品，應試時不得發出聲響，違規情節重大者，加重扣分或扣減其該科全部成績；每節考試開始20分鐘後不得入場，考試開始60分鐘內不得出場，違者扣減其該科全部成績，考生務必遵守試場規則。