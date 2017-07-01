2G門號今起斷訊 移轉人數激增

2017-07-01 18:58

〔即時新聞／綜合報導〕2G門號今天開始無法通訊，雖然各家電信商有推出優惠方案等，鼓勵用戶移轉，但根據NCC統計，截至今年6月23日，整體2G用戶還有11萬4837戶，呼籲尚未移轉的用戶應儘速移轉，避免影響自身通訊權益。

《中央社》報導，中華電信表示，2G客戶從6月30日到7月1日中午為止，已有超過4千門移轉，和過去單日申租量相比，增加了1.3倍，但還有5萬多戶尚未移轉，將在12月31日前，持續提供2G門號移轉服務，優惠方案也有延長提供。

台灣大哥大表示，從今天到7月7日，2G月租型用戶若撥打電話，語音會自動轉接到客服，2G月租型用戶只要在線上同意申轉4G，客服便會幫用戶復話，但用戶還是得前往門市辦理換卡，才算完成升頻程序，但在7月8日以後仍未辦理2G升頻，門號將完全不能使用，會保留到12月31日為止。

遠傳電信表示，將保留用戶原2G門號至12月31日，從今天到7月7日，2G門號用戶撥打手機發話鍵即可接通客服專線，引導用戶進行2G門號升級作業。

NCC指出，整體2G用戶已從2016年10月31日的47萬2315戶，降至2017年6月23日的11萬4837戶，呼籲尚未移轉的用戶應儘速移轉，避免影響自身通訊權益。