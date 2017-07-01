重機爭路權 交部：去年A1事故肇事率是小汽車4.3倍

大型重型機車1日集結上千名車友赴凱道抗議，重型機車騎士爭取重機國道路權，要求平權用路。（記者劉信德攝）

2017-07-01 18:33

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕今日有大型重機團體號召騎士，於全國各地自主性試駕國道，國道公路警察局全員停休部署警力嚴正執法，交通部高公局也成立一級應變中心，加強監控因應；截至下午3點為止，國道公路警察局現場攔查舉發43件、從錄影畫面可事後逕行舉發的有44件，另於國道各交流道口柔性勸離及即時攔阻178件。針對重機騎士說行駛快速道路非常安全，高公局今也出示數據，大型重機去年A1事故肇事率是小汽車4.3倍，並呼籲爭取行駛國道路權時，應透過自律爭取社會認同，創造開放的外在條件。

國道1號汐五高架北上路段，也因為今日上午於14.7公里處攔下36輛大型重型機車，後續拖吊造成該路段15公里處至環北26公里處，從上午10點19分至下午1點13分都呈現時速不到40公里的壅塞情況。高公局表示，該路段平常週六都不會出現時速低於40公里的情況，今天除因為派多部拖吊車去吊離重機外，當時也發生一起車禍，所以才會壅塞這麼長的時間。

高公局呼籲大型重型機車騎士爭取行駛國道路權時，應透過自律爭取社會認同，創造開放的外在條件，切勿貿然違規行駛未開放國道路段，此違規行為將造成社會各界對大型重型機車的負面觀感，不利後續爭取認同。為呼應大型重機團體開放550c.c.以上大型重型機車行駛高速公路訴求，交通部已訂於今年7月3日上午再次邀集學者專家、大型重機團體、各汽車貨運等公會，及其它相關政府部門等單位，召開研商會議。預計針對交通量與大型車較少的橫向國道為試辦路段，主要考量重機體積較小型車小，與大型車共同行駛時的視野死角會更多；至於如何開放及開放哪幾條路段，都要等7月3日才能確定。

針對重機騎士一直說行駛快速道路非常安全，高公局今日也拿出數據，以每萬輛車所發生的肇事率來計算，大型重型機車從97年開始的A1事故都較小型車高，97年高出3倍、兩者比較在去年更創下歷史新高，肇事率相差4.3倍；雖然主因是小型車A1事故事故明顯降低，不過550c.c.以上大型重機的事故件數，前年與去年每萬輛車肇事率都在3以上，未明顯下降。

高公局今日特別請行駛國道民眾小心駕駛，並諒解管理單位因取締違規所造成的塞車，以維護國道整體行車安全。另外，高公局也說現在國人仍有60％成反對大型重型機車反對國道，騎士自律外也要讓大家了解他們行駛國道是安全無虞，目前社會大眾對重機還是處於負面觀感，一而再再而三建議他們進行形象塑造。