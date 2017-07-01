九天盃太子極限環台賽開跑 選手28天挑戰1024公里

2017-07-01 18:27

〔記者李忠憲／台中報導〕舉辦第5年的九天盃太子極限環台賽今天起跑！上百位報名選手一身勁裝組隊參賽，而報名環島組選手更要扛三太子神偶完成為期28天，長達上千公里的賽程比賽，挑戰極限。市府表示，將協助該賽事建立獎金制度，讓這全球首創「非人類」賽事，成為台中特色之一。

由九天民俗技藝團舉辦的「第5屆九天盃太子極限環台賽」，年年吸引許多挑戰民眾報名參加分組賽，今年超過100位選手報名參加。全程環島組選手將扛三太子神偶，進行長達1024公里的環島極限馬拉松，預計7月28日回到九天文化園區。中市新聞局長卓冠廷、市議員王立任、立委洪慈庸辦公室代表等人皆到場為選手加油。

九天民俗技藝團長許振榮表示，九天盃太子極限環島賽事邀請三太子神偶加入，堪稱全世界首創「非人類」賽事。此項比賽已成台中特色之一，明年度將擴大辦理，並邀請國際團隊一起參加。

新聞局長卓冠廷也說，專業馬拉松比賽提倡「使用者付費」，今年賽事收費報名是好的開始，將協調中央與地方政府相關局處一起協助建立獎金制度，吸引更多國際選手一起參加。此項賽事源自「九天民俗技藝團」2011年扛三太子神偶橫跨撒哈拉沙漠紀錄片，因此成為台灣文化行銷國際最佳典範。他有信心讓此賽事越辦越好，成為台中的驕傲。