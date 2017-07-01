指考生物 連補教老師都覺得不好寫

2017-07-01 18:16

〔記者林曉雲／台北報導〕大學指考生物科，補教老師游夏表示，今年生物科比去年多考5題，去年考43題，今年考48題，寫起來不好寫，辨別判斷的題目增多，單選題較簡單，多選和閱讀測驗題都不好寫，今年也首次把實驗題單獨出來占比10分，且圖形多、代號多，寫的很快的學生，很容易失分，因為需要考慮的因素很多，想的深和想的淺、讀的多和讀的少，得分都會差很大。

游夏表示，今年生物科多爭議題，以第23題為例，有關人體淋巴循環系統的敘述，何者正確？（A）選項未在高中教科書內，但內容是正確的，超出高中範圍，不應該考出這樣的題目。

在大學教科書中即有「淋巴管平滑肌的收縮是造成淋巴流動的主要來源」，但高中生物課本卻未提及淋巴管，只有寫肌肉收縮和呼吸運動，某出版社高中習題甚至指淋巴管是錯的，在剛才解題時，台大醫科的學生翻出自己的生理學教科書，書上即有「淋巴管平滑肌的收縮是造成淋巴流動的主要來源」，游夏表示，補教強烈建議大考中心應該送分，否則對於「多讀多學」而選（A）的考生不公平。

游夏再舉非選題第2大題的第2小題針狀葉片的切面圖為例，他表示，沒有一個課本有這個圖，且該圖形大小和顏色配置有問題，甲應該是木質部，顏色本應較深，但題目上的顏色卻較淺；丙如是韌皮部，正確顏色應較淺，但題目上的顏色卻較深，圖片失真，還互相矛盾，造成考生難以判定，成為答題爭議，建議應送分。

今年考題考出分子生物學、內分泌（動植物激素）占比很重，時事題為30到31題考茲卡病毒、39到41題考出最新發現肺會製造血小板，游夏分析，今年考題要很深入思考，否則會答錯，例如34題（E）選項、33題（E）選項，要想多一點才會得分，或如48題（B）選項，題目給的條件不清楚，沒有述明是問葉綠體或是水溶液的PH值高，如果指明是葉綠體就不會選。

補教預估生物科的五標略下降：頂標82、前標76、均標62、後標46、底標34，游夏表示，今年考題中間偏難且靈活，很有鑑別度，也很有挑戰性，看起來很好寫，真正答題時卻下不了手，題目乍看和藹可親，卻充滿陷阱，需要思考，幾乎每一題都跨章節，程度優異的學生有優勢，但高手仍是高手，因此預估頂標分數與去年相同。